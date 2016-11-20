18:24, 10 Mart 2017 Cuma

ÅžÄ±rnak'ta 7 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi





ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere Ä°lÃ§esi'nde hava destekli gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 7 PKK'li etkisiz hale getirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere Ä°lÃ§esi'nde hava destekli gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 7 PKK'li etkisiz hale getirildi.

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