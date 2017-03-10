18:36, 10 Mart 2017 Cuma

ErdoÄŸan'dan Rusya'ya 'PYD' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, "TerÃ¶rle mÃ¼cadele alanÄ±nda yakÄ±n eÅŸgÃ¼dÃ¼m halinde hareket etmemiz bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Suriye'de DEAÅž'a karÅŸÄ± sergilediÄŸimiz kararlÄ± tutumu diÄŸer terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± da gÃ¶stermeliyiz. Bu bakÄ±mdan PKK'nÄ±n Suriye kolu olan PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini Ã¶zellikle bekliyoruz." dedi.

"SURÄ°YE'DE Ä°STÄ°KRARIN SAÄžLANMASI Ä°Ã‡Ä°N HEPÄ°MÄ°ZE GÃ–REVLER DÃœÅžÃœYOR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Suriye ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konusundaki deÄŸerlendirmelerini paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Akan kanÄ±n durmasÄ±, Suriye'de istikrarÄ±n bir an Ã¶nce saÄŸlanmasÄ± iÃ§in hepimize Ã¶nemli gÃ¶revler dÃ¼ÅŸÃ¼yor." ifadesini kullandÄ±.

"BÄ°ZÄ°M ARZUMUZ EN KISA SÃœREDE TÃœ MUAFÄ°YETÄ°N SAÄžLANMASIDIR"

Vize muafiyeti anlaÅŸmasÄ±nÄ± tekrar canlandÄ±rmak iÃ§in bir Ã§alÄ±ÅŸma olmasÄ±nda fayda olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:



"Ä°ÅŸ adamlarÄ±mÄ±za, Rusya'ya ticari taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k yapan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerimize, uÃ§ak mÃ¼rettebatÄ±na ve resmi pasaportlara yÃ¶nelik bazÄ± formÃ¼ller Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyorum. Bizim arzumuz en kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼m muafiyetin saÄŸlanmasÄ±dÄ±r."Â