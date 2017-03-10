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Putin: İki ülke ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir
Putin: İki ülke ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir

Rusya Devlet Başkanı Putin, “İki ülke sadece kayıplarını telafi etmekle yetinmeyip, aynı zamanda ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir, Moskova’nın da dileği bu yöndedir” dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının açılışında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile geçtiğimiz yıl ortak ticarette yaşanan olumsuzlukların üstesinden 2017’de gelinmesini umduklarını söyledi.

Türkiye’nin, Rusya’nın en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Putin, “İki ülke sadece kayıplarını telafi etmekle yetinmeyip, aynı zamanda ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir, Moskova’nın da dileği bu yöndedir.” ifadelerini kullandı. 

Türkiye ve Rusya arasında metalürji, otomobil üretimi, tarım-sanayi kompleksi ve tarım araçları konularında işbirliğinin artırılması için önemli bir potansiyel bulunduğuna işaret eden Putin, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi'yle de Türkiye’nin doğalgazda transit ülke olma potansiyelinin artacağı değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine de değinerek, “Rosatom, Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu projesini yürütüyor. Rus şirketleri Türkiye’nin hidroelektrik santrallerinin modernizasyon projelerine katılıyor. Sanayi, otomotiv ve tarım alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi için imkanlara sahibiz. İki ülke iş çevreleri, inovasyon, bilim ve teknoloji alanında işbirliğini geliştirmek gerekiyor.” dedi.

TİCARETTE YEREL PARA BİRİMİNE GEÇİLMESİ

Karşılıklı ticarette yerel para birimlerinin payının artırılmasının iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Putin, “Sayın Cumhurbaşkanının da bunu desteklediğini biliyoruz. Türkiye’de Rus ödeme sistemi Mir’in alt yapısının oluşturması bunun somut adımı, olabilir” diye konuştu.

Putin, “Askeri teknik alandaki işbirliği, güvenlik güçleri ve istihbarat servisleri arasındaki temaslar ile terörle mücadeledeki işbirliği iki ülke ilişkilerinde ayrı bir öneme sahip. Rus güvenlik birimleri, iki ülkede terörle bağlantılı kişiler konusunda bilgi değişimiyle ilgileniyor”

“2019’DA TURİZM VE KÜLTÜR YILI DÜZENLENECEK”

Türkiye-Rusya arasındaki kültürel ve beşeri ilişkilere değinen Putin, 2019 yılında Türkiye ve Rusya’da karşılıklı turizm ve kültür yılı düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

Putin, ÜDİK toplantısında, iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Toplumsal Forum ve Karma Ekonomik Komisyon eş başkanlarının sunumlarını dinleyeceklerini kaydetti.



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Rusya Devlet Başkanı Putin, “İki ülke sadece kayıplarını telafi etmekle yetinmeyip, aynı zamanda ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir, Moskova’nın da dileği bu yöndedir” dedi.
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