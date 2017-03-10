GÃ¼ncelleme: 18:23, 10 Mart 2017 Cuma

Meteoroloji'den fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±





Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Kuzey Ege'de fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MeteorolojiÂ Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Kuzey Ege'de fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini bildirdi. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, rÃ¼zgarÄ±n Kuzey Ege'de yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesinin beklendiÄŸi kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, fÄ±rtÄ±nanÄ±n aynÄ± gÃ¼n akÅŸam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceÄŸi belirtildi.

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