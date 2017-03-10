Meteoroloji'den fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

MeteorolojiÂ Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Kuzey Ege'de fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini bildirdi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, rÃ¼zgarÄ±n Kuzey Ege'de yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesinin beklendiÄŸi kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, fÄ±rtÄ±nanÄ±n aynÄ± gÃ¼n akÅŸam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceÄŸi belirtildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "PKK'nÄ±n Suriye kolu olan PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini Ã¶zellikle bekliyoruz" dedi
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul'daki "ana darbe soruÅŸturmasÄ±" sonucunda, FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9'u firari 15'i tutuklu 24 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame, Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi
ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere Ä°lÃ§esi'nde hava destekli gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 7 PKK'li etkisiz hale getirildi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Kuzey Ege'de fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini bildirdi
Hatay'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, hayatÄ± olumsuz etkiledi
TMOâ€™ya gÃ¼mrÃ¼ksÃ¼z 100 bin ton arpa ithalat yetkisi verildi. BakanlÄ±k tarafÄ±ndan 31 MayÄ±s 2017â€™ye kadar geÃ§erli lisans hazÄ±rlanacak. .
Ä°stanbul'da uygulama noktasÄ±nda durdurulan ÅŸÃ¼pheli araÃ§ta yapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da tarihi eser ele geÃ§irilirken, 1 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Mahkeme, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda TÃ¼rk Telekom'un iÅŸgal giriÅŸimi davasÄ±nda Yarbay Cem Doygun ile Astsubay UÄŸur Alpay tahliye edilmesine karar verdi
Moloz ve Ã§Ã¶p dÃ¶kÃ¼lerek kirletilen Kilyos PlajÄ± sahillerinin temizlenmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda 33 ton atÄ±k toplandÄ±.
Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen operasyonda, 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± Ã¶ncesi Ã§eÅŸitli saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenleyerek toplumsal infial uyandÄ±rmayÄ± hedefledikleri iddia edilen 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ, "SarÄ±yer'e sahilden inÅŸallah bir metro getireceÄŸiz. Yani OrtakÃ¶y'den baÅŸlayacak ve SarÄ±yer'e kadar sahil boyunca metro getireceÄŸiz" dedi
Hakkari'de metruk evde patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 10 tÃ¼p ile yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi.
EczacÄ±baÅŸÄ± Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent EczacÄ±baÅŸÄ± dÃ¼ÅŸen helikopterle ilgili " Tam donanÄ±mlÄ± bir helikopterdi. BÃ¼tÃ¼n bakÄ±mlarÄ± tamamdÄ±. KazanÄ±n nedeniyle ilgili bir bilgimiz yok" dedi.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, "Suriyeli Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik sÃ¼recin yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± kurumlar nezdinde takibi ve kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in YÃ–K bÃ¼nyesinde bir koordinasyon birimi oluÅŸturulmasÄ± kararÄ± verildi" dedi
MHP Disiplin Kurulu, Sinan OÄŸan, Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, Nuri Okutan ve Ä°smail Ok'un oy birliÄŸiyle ihracÄ±na karar verdi.
SÄ±nav gÃ¼nÃ¼ iÃ§in sefer sayÄ±sÄ±nÄ± 886'ya Ã§Ä±karan Ä°ETT, gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmenler ve sÄ±nav giriÅŸ belgelerini ibraz eden Ã¶ÄŸrencilerden Ã¼cret almayacak