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21:02, 10 Mart 2017 Cuma
Politika
19:28, 10 Mart 2017 Cuma

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YÄ±ldÄ±rÄ±m: Bozuk pusulayla gemi ya batar ya da karaya oturur
YÄ±ldÄ±rÄ±m: Bozuk pusulayla gemi ya batar ya da karaya oturur

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Anayasa bir Ã¼lkenin pusulasÄ±dÄ±r, pusula bozulmuÅŸ iÅŸ gÃ¶rmÃ¼yor. Allah korusun, bozuk pusulayla gemi ya batar ya da karaya oturur." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sÃ¼recinde partisince AnÄ±tpark MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen mitingde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â meydanÄ± milli iradenin gÃ¼r sesiyle inleten DÃ¼zce'nin TÃ¼rkiye'yi selamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

Ãœlkenin tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±nÄ± kucaklayacak Ã§oÄŸulcu demokrasiye dayalÄ±Â anayasaÂ sÃ¶zÃ¼ verdiklerini, anayasayÄ± deÄŸiÅŸtireceklerini sÃ¶ylediklerini, vekiller olarak sÃ¶zlerini tuttuklarÄ±nÄ± ve gÃ¶revlerini tamamladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Åžimdi artÄ±k sÃ¶z de karar da sizin.Â AK Parti olarak milletin yolundan baÅŸka bir yola asla girmedik.Â 82 model darbe anayasasÄ± ile artÄ±k bu bÃ¼yÃ¼k Ã¼lke yÃ¶nÃ¼nÃ¼ belirleyemiyor. Niye belirleyemiyor? Ã‡Ã¼nkÃ¼Â anayasaÂ bir Ã¼lkenin pusulasÄ±dÄ±r, pusula bozulmuÅŸ, iÅŸ gÃ¶rmÃ¼yor. Allah korusun, bozuk pusulayla gemi ya batar ya da karaya oturur.Â Ä°ki baÅŸlÄ± yÃ¶netimler pusulayÄ± ele aldÄ±, zannettiler ki bu iÅŸi yapacaÄŸÄ±z. YapamazsÄ±nÄ±z kardeÅŸim. Zaten yapamadÄ±nÄ±z. Kavga kavgayÄ±, o da kara gÃ¼nleri getirdi.Â Mevcut anayasada cumhurbaÅŸkanÄ± da baÅŸbakan da gÃ¼Ã§lÃ¼. Bu yÃ¼zden Ã§oÄŸu zaman bu iki makam arasÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k oluyor. Bu, bazen oÂ kadar ileri gidiyor ki iki makam birbiriyle kavga ediyor. 2001 krizi neden oldu hatÄ±rlayÄ±n."

"BU KAVGA YENÄ° DEÄžÄ°L"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, 2001 krizininÂ anayasaÂ kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n baÅŸbakana fÄ±rlatmasÄ± ve birbirlerine hakaret etmeleri Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun bedelini de milletin Ã¶dediÄŸini anÄ±msattÄ±.

O dÃ¶nemde Ã¼lkenin muz cumhuriyetine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, acÄ± tecrÃ¼beleri birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ±na dikkati Ã§eken YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu kavga yeni deÄŸil. 1950'de tek parti dÃ¶nemi, rahmetli Bayar, Adnan Menderes ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kurduÄŸu siyasi hareketle sona erdi. TÃ¼rkiye'de her 5 yÄ±lda bir seÃ§im olsaydÄ± ÅŸu anda 19. hÃ¼kÃ¼met iÅŸ baÅŸÄ±nda olacaktÄ±. Åžimdi 65. HÃ¼kÃ¼met var. Ä°srafa bak, bu, TÃ¼rkiye'ye yakÄ±ÅŸmÄ±yor. 1950'den bu yana 48 hÃ¼kÃ¼met kurulmuÅŸ. Her bir hÃ¼kÃ¼metin sÃ¼resi bir yÄ±l 3 ay. Bu sÃ¼re zarfÄ±nda, 50 yÄ±lda, bugÃ¼ne kadar Ä°ngiltere sadece 15 hÃ¼kÃ¼met kurmuÅŸ. Amerika sadece 17 baÅŸkan seÃ§miÅŸ, biz 48 hÃ¼kÃ¼met kurmuÅŸuz. Bu kalsa neyse. Bir de darbeler, muhtÄ±ralar, milli iradeyi tehdit, kumpaslar almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ±, gitmiÅŸ.

Neyse ki yÄ±llar sonra milletin sinesinden AK Parti Ã§Ä±ktÄ±. Onun kurucu genel baÅŸkanÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Ã§Ä±ktÄ±."

"79 MÄ°LYONU KUCAKLAYAN BÄ°R ANAYASA OLACAK"

YapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle temsil sorunlarÄ±nÄ±n, siyasi tÄ±kanÄ±klÄ±klarÄ±n geride bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yeni anayasa, 79 milyonu kucaklayan, kutuplaÅŸma yerine kucaklaÅŸmayÄ± Ã¶ngÃ¶ren, Ã§atÄ±ÅŸma yerine birlikte Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± saÄŸlayan bir anayasa olacak. Ä°stiyoruz ki, artÄ±k hep baharÄ± yaÅŸayalÄ±m. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z, genÃ§lerimiz umut dolu yarÄ±nlarÄ±n inÅŸa edildiÄŸi bir Ã¼lkede yaÅŸasÄ±n. Onun iÃ§in bu sistemle TÃ¼rkiye milletin istikametinde ilerlemeye devam edecek." ifadelerini kullandÄ±.Â 

"BÄ°ZÄ°M ANLATAMADIÄžIMIZ Ä°ÅžÄ° BÄ°R DAKÄ°KADA ANLATTI"Â 

YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine yÃ¶nelik geÃ§en gÃ¼nlerde bir radyo programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmayÄ± anÄ±msatarak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â 

"Åžimdi biz ne gÃ¼zel kapÄ± kapÄ±, meydan meydan dolanÄ±yoruz. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu bir gÃ¼n Ã¶yle bir laf etti ki, bizim anlatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸi, bir dakikada anlattÄ±. NasÄ±l biliyor musunuz, aynen fÄ±kra gibi. 'Siz bu sistemi getiriyorsunuz da, yeni deÄŸiÅŸiklik gelirse, cumhurbaÅŸkanÄ± bir partiden olursa baÅŸbakan baÅŸka partiden olursa, bunlar geÃ§inemezse ne olacak?' diyor. Yahu biz de zaten bunu anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz Kemal Bey."

"BU BAYRAKLAR Ä°NMEZ, BU EZANLAR DÄ°NMEZ"

"Bu hayÄ±r diyenlere bir bakalÄ±m" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"CHP'yi sÃ¶yledik, bir de HDP var. Bunlar bÃ¶lÃ¼cÃ¼, bunlar Kandil'in taÅŸeronlarÄ±. O Kandil'i de baÅŸlarÄ±na yÄ±kacaÄŸÄ±z, taÅŸeronlarÄ±nÄ±n da gereÄŸini yapacaÄŸÄ±z. Kimsenin bu bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkeyi bÃ¶lmeye, parÃ§alamaya, kardeÅŸliÄŸimizi bozmaya gÃ¼cÃ¼ yetemez.Â KÃ¼rt de bizim, TÃ¼rk de bizim, Laz da bizim, Ã‡erkez de bizim, Alevi de bizim, SÃ¼nni de bizim, ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayrak bizim. Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye, 81 vilayet, 79 milyon ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayrak bizim gururumuz. Rengi ÅŸehidimizin kanÄ±, hilali baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n alevi. Her bir yÄ±ldÄ±z ÅŸehitlerimizin sembolÃ¼. Ey ÅŸanlÄ± hilal dalgalan gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde, bu bayraklar inmez, bu ezanlar dinmez. Burada DÃ¼zce meydanÄ±ndan sÃ¶z veriyorum; Ã¼lkenin doÄŸusu, batÄ±sÄ±, kuzeyi, gÃ¼neyi her tarafÄ± 780 bin kilometrekarenin her karÄ±ÅŸ topraÄŸÄ± bizimdir. Biriz, beraberiz, biz birlikte TÃ¼rkiyeyiz."

"BU ENGELLEMELERÄ° YAPAN ÃœLKELERÄ°N AYIBIDIR"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "VarsÄ±n Avrupa'nÄ±n bazÄ± Ã¼lkelerinde TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± engellemeler yapÄ±lsÄ±n. Bu bizim deÄŸil, bu engellemeleri yapan Ã¼lkelerin ayÄ±bÄ±dÄ±r. Dost Ã¼lke kavramÄ±na yakÄ±ÅŸmayan, utanÃ§ verici uygulamalardÄ±r. 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n siyasi zihniyetinin yansÄ±masÄ± olan bu yasaklamalar bu engellemeleri yapan Ã¼lkelerin demokrasiyi, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri hazmetmediklerini gÃ¶sterir." dedi.



Ä°lgili Konular Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m AK Parti
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