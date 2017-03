YÄ±ldÄ±rÄ±m: Bozuk pusulayla gemi ya batar ya da karaya oturur

19:28, 10 Mart 2017 Cuma

Yıldırım: Bozuk pusulayla gemi ya batar ya da karaya oturur

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde partisince Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, meydanı milli iradenin gür sesiyle inleten Düzce'nin Türkiye'yi selamladığını söyledi.

Ülkenin tüm vatandaşlarını kucaklayacak çoğulcu demokrasiye dayalı anayasa sözü verdiklerini, anayasayı değiştireceklerini söylediklerini, vekiller olarak sözlerini tuttuklarını ve görevlerini tamamladıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şimdi artık söz de karar da sizin. AK Parti olarak milletin yolundan başka bir yola asla girmedik. 82 model darbe anayasası ile artık bu büyük ülke yönünü belirleyemiyor. Niye belirleyemiyor? Çünkü anayasa bir ülkenin pusulasıdır, pusula bozulmuş, iş görmüyor. Allah korusun, bozuk pusulayla gemi ya batar ya da karaya oturur. İki başlı yönetimler pusulayı ele aldı, zannettiler ki bu işi yapacağız. Yapamazsınız kardeşim. Zaten yapamadınız. Kavga kavgayı, o da kara günleri getirdi. Mevcut anayasada cumhurbaşkanı da başbakan da güçlü. Bu yüzden çoğu zaman bu iki makam arasında anlaşmazlık oluyor. Bu, bazen o kadar ileri gidiyor ki iki makam birbiriyle kavga ediyor. 2001 krizi neden oldu hatırlayın."

"BU KAVGA YENİ DEĞİL"

Yıldırım, 2001 krizinin anayasa kitapçığını cumhurbaşkanının başbakana fırlatması ve birbirlerine hakaret etmeleri üzerine çıktığını, bunun bedelini de milletin ödediğini anımsattı.

O dönemde ülkenin muz cumhuriyetine döndüğünü, acı tecrübeleri birlikte yaşadıklarına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu kavga yeni değil. 1950'de tek parti dönemi, rahmetli Bayar, Adnan Menderes ve arkadaşlarının kurduğu siyasi hareketle sona erdi. Türkiye'de her 5 yılda bir seçim olsaydı şu anda 19. hükümet iş başında olacaktı. Şimdi 65. Hükümet var. İsrafa bak, bu, Türkiye'ye yakışmıyor. 1950'den bu yana 48 hükümet kurulmuş. Her bir hükümetin süresi bir yıl 3 ay. Bu süre zarfında, 50 yılda, bugüne kadar İngiltere sadece 15 hükümet kurmuş. Amerika sadece 17 başkan seçmiş, biz 48 hükümet kurmuşuz. Bu kalsa neyse. Bir de darbeler, muhtıralar, milli iradeyi tehdit, kumpaslar almış başını, gitmiş.

Neyse ki yıllar sonra milletin sinesinden AK Parti çıktı. Onun kurucu genel başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı."

"79 MİLYONU KUCAKLAYAN BİR ANAYASA OLACAK"

Yapılan değişiklikle temsil sorunlarının, siyasi tıkanıklıkların geride bırakılacağını vurgulayan Yıldırım, "Yeni anayasa, 79 milyonu kucaklayan, kutuplaşma yerine kucaklaşmayı öngören, çatışma yerine birlikte çalışmayı sağlayan bir anayasa olacak. İstiyoruz ki, artık hep baharı yaşayalım. Çocuklarımız, gençlerimiz umut dolu yarınların inşa edildiği bir ülkede yaşasın. Onun için bu sistemle Türkiye milletin istikametinde ilerlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

"BİZİM ANLATAMADIĞIMIZ İŞİ BİR DAKİKADA ANLATTI"

Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliğine yönelik geçen günlerde bir radyo programında yaptığı konuşmayı anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi biz ne güzel kapı kapı, meydan meydan dolanıyoruz. Kılıçdaroğlu bir gün öyle bir laf etti ki, bizim anlatamadığımız işi, bir dakikada anlattı. Nasıl biliyor musunuz, aynen fıkra gibi. 'Siz bu sistemi getiriyorsunuz da, yeni değişiklik gelirse, cumhurbaşkanı bir partiden olursa başbakan başka partiden olursa, bunlar geçinemezse ne olacak?' diyor. Yahu biz de zaten bunu anlatmaya çalışıyoruz Kemal Bey."

"BU BAYRAKLAR İNMEZ, BU EZANLAR DİNMEZ"

"Bu hayır diyenlere bir bakalım" diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"CHP'yi söyledik, bir de HDP var. Bunlar bölücü, bunlar Kandil'in taşeronları. O Kandil'i de başlarına yıkacağız, taşeronlarının da gereğini yapacağız. Kimsenin bu büyük ülkeyi bölmeye, parçalamaya, kardeşliğimizi bozmaya gücü yetemez. Kürt de bizim, Türk de bizim, Laz da bizim, Çerkez de bizim, Alevi de bizim, Sünni de bizim, ay yıldızlı bayrak bizim. İşte Türkiye, 81 vilayet, 79 milyon ay yıldızlı bayrak bizim gururumuz. Rengi şehidimizin kanı, hilali bağımsızlığımızın alevi. Her bir yıldız şehitlerimizin sembolü. Ey şanlı hilal dalgalan gökyüzünde, bu bayraklar inmez, bu ezanlar dinmez. Burada Düzce meydanından söz veriyorum; ülkenin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi her tarafı 780 bin kilometrekarenin her karış toprağı bizimdir. Biriz, beraberiz, biz birlikte Türkiyeyiz."

"BU ENGELLEMELERİ YAPAN ÜLKELERİN AYIBIDIR"

Yıldırım, "Varsın Avrupa'nın bazı ülkelerinde Türkiye'ye karşı engellemeler yapılsın. Bu bizim değil, bu engellemeleri yapan ülkelerin ayıbıdır. Dost ülke kavramına yakışmayan, utanç verici uygulamalardır. 2. Dünya Savaşı'nın siyasi zihniyetinin yansıması olan bu yasaklamalar bu engellemeleri yapan ülkelerin demokrasiyi, özgürlükleri hazmetmediklerini gösterir." dedi.