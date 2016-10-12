Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:02, 10 Mart 2017 Cuma
Avrupa
19:39, 10 Mart 2017 Cuma

  • Paylaş
Putin: Türklere çalışma vizesi yasağı kalkacak
Putin: Türklere çalışma vizesi yasağı kalkacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en yakın zamanda kalkacaktır, bu konuda siyasi karar alındı" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en yakın zamanda kalkacaktır, bu konuda siyasi karar alındı. En yakın zamanda uygulanacaktır." dedi.

 



İlgili Konular putin rusya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Filistinli esirlerin önderine' ikinci kez müebbet
'Filistinli esirlerin önderine' ikinci kez müebbet

İsrail, hayatının yarıdan fazlasını hapishanede geçiren "Filistinli esirlerin önderi" lakaplı Nail el-Bergusi'yi bir kez daha müebbet hapis cezasına çarptırdı
Putin Türklere çalışma vizesi yasağı kalkacak
Putin: Türklere çalışma vizesi yasağı kalkacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en yakın zamanda kalkacaktır, bu konuda siyasi karar alındı" dedi
Fransa'da şantiyelerde çalışmak için Fransızca şartı
Fransa'da şantiyelerde çalışmak için Fransızca şartı

Paris Bölge Konseyinin şantiyelerde çalışanlara Fransızca bilme şartı kararı nedeniyle çıkan tartışmalar üzerine Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, Hukuk İşleri Dairesinden görüş istendiğini açıkladı.
Putin İki ülke ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir
Putin: İki ülke ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir

Rusya Devlet Başkanı Putin, “İki ülke sadece kayıplarını telafi etmekle yetinmeyip, aynı zamanda ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir, Moskova’nın da dileği bu yöndedir” dedi.
Filistinli tutuklu gazeteci açlık grevini askıya aldı
Filistinli tutuklu gazeteci açlık grevini askıya aldı

İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli gazeteci Kıyk, açlık grevini askıya aldı
Lübnan'da mültecilerin robotları yarıştı
Lübnan'da mültecilerin robotları yarıştı

Başkent Beyrut'ta Suriyeli mülteci çocuklar tarafından geliştirilen robotlar yarıştı
İran'da cuma hutbelerinde Ruhani'ye eleştiri
İran'da cuma hutbelerinde Ruhani'ye eleştiri

İran lideri Ayetullah Hamaney'in, dün Ruhani'nin de aralarında olduğu Uzmanlar Meclisi üyelerini kabul ettiği görüşmede hükümeti ekonomi konusunda eleştirmesinin ardından ülkenin birçok kentinde okunan cuma hutbelerinde Ruhani hükümetinin ekonomi politikaları hedefe konuldu
Özbekistan'a 377 5 milyon dolarlık doğalgaz yatırımı
Özbekistan'a 377,5 milyon dolarlık doğalgaz yatırımı

Çin, Özbekistan'ın Buhara şehrindeki sahalarda doğalgaz üretimi yapmak için 377,5 milyon dolar yatırım yapıyor
Yunanistan'dan Bulgaristan'a dikey geçiş
Yunanistan'dan Bulgaristan'a dikey geçiş

Yunanistan'ı Bulgaristan'a bağlayan dikey yol bağlantısı açılıyor.
Suriye Türkiye askerini topraklarımızdan çeksin
Suriye: Türkiye askerini topraklarımızdan çeksin

Suriye hükümeti, Birleşmiş Milletler'e "Türkiye askerlerini Suriye'den çeksin" çağrısı yaptı.
Astana'da yeni tur görüşmeler başlıyor
Astana'da yeni tur görüşmeler başlıyor

Suriye sorunu üçüncü tur görüşmelerinin 14-15 Mart tarihlerinde Astana'da yapılacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin Kremlin'de görüştü
Bulgaristan'da İmam Yetiştirme Merkezine taşlı saldırı
Bulgaristan'da İmam Yetiştirme Merkezine taşlı saldırı

Bulgaristan Ustina'da İmam Yetiştirme Merkezi binasına taşlı saldırı yapıldı
Musul'da iki mahalle daha DEAŞ'tan kurtarıldı
Musul'da iki mahalle daha DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak güçlerinin Musul'da iki mahalleyi daha DEAŞ'tan kurtardığı belirtildi
PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki baskıları
PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki baskıları

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde son 6 yıl içerisinde 68 ENKS üyesini kaçırdı, bazılarının akıbeti bilinmiyor
Kolombiya'da barışa rağmen şiddet sürüyor
Kolombiya'da barışa rağmen şiddet sürüyor

ICRC, hükümet ile FARC'ın barış anlaşmasına varmasına karşın çatışmaların sonuçlarının aşılması için yıllar gerektiğine işaret etti

Haberler

Putin: İki ülke ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir
Putin İki ülke ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

'Almanya, Avrupa'daki silahlanma yarışından tedirgin'
Almanya Avrupa'daki silahlanma yarışından tedirgin'

Türkiye ile Rusya arasında çok sayıda anlaşma imzalanacak
Türkiye ile Rusya arasında çok sayıda anlaşma imzalanacak

Erdoğan-Putin zirvesinde masada ekonomi olacak | ANALİZ
Erdoğan-Putin zirvesinde masada ekonomi olacak ANALİZ

ABD ve Rusya'dan İkinci Dünya Savaşı sonrası bir ilk
ABD ve Rusya'dan İkinci Dünya Savaşı sonrası bir ilk

ABD'de Rus Büyükelçi Sergey Kislyak'a dokunan yanıyor | ANALİZ
ABD'de Rus Büyükelçi Sergey Kislyak'a dokunan yanıyor ANALİZ

Netanyahu Rusya'ya gidiyor
Netanyahu Rusya'ya gidiyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


Türkiye ve Dünya gündemi
e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 