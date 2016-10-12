19:39, 10 Mart 2017 Cuma

Putin: Türklere çalışma vizesi yasağı kalkacak





Rusya Devlet Başkanı Putin, “Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en yakın zamanda kalkacaktır, bu konuda siyasi karar alındı" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Devlet Başkanı Putin, “Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en yakın zamanda kalkacaktır, bu konuda siyasi karar alındı. En yakın zamanda uygulanacaktır." dedi.

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