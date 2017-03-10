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'Filistinli esirlerin önderine' ikinci kez müebbet
'Filistinli esirlerin önderine' ikinci kez müebbet

İsrail, hayatının yarıdan fazlasını hapishanede geçiren "Filistinli esirlerin önderi" lakaplı Nail el-Bergusi'yi bir kez daha müebbet hapis cezasına çarptırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Henüz 19 yaşındayken 1978'de girdiği cezaevinden 2011'de İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşması sonucu çıkan ve sadece 31 aylık özgürlüğün ardından Haziran 2014'te "3 Yahudi yerleşimcinin kaçırılması ve öldürülmesi" olayına tepki olarak yeniden gözaltına alınan Nail el-Bergusi, İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan kişi olması dolayısıyla "Filistinli esirlerin önderi" olarak adlandırılıyor. 

Bergusi'nin eşi ve kızkardeşi, geçen tutukluluk yıllarını ve İsrail mahkemesinin verdiği yeniden müebbet hapis kararını değerlendirdi.

"HAYALİMİZ SAKİN BİR HAYAT VE KÜÇÜK BİR AİLE İDİ"

Bergusi'nin eşi İman Nafi, "Serbest bırakılmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmişti ki eşim tekrar tutuklandı. Onunla sadece 31 ay geçirebildik." dedi.

Kendisi de 10 yıl İsrail hapishanesinde kalan Nafi, "Kendimize bir ev yapmıştık, önüne de küçük bir bahçe. Hayalimiz sakin bir hayat ve küçük bir aile idi." diye konuştu. 

Bergusi'nin kızkardeşi Hannan Bergusi (fotoğrafta), geçen tutukluluk yıllarını ve İsrail mahkemesinin verdiği yeniden müebbet hapis kararını Ramallah'ta AA muhabirine değerlendirdi.

 Nafi, İsrail mahkemesinin kararının kendilerini yıldıramayacağını ve mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti: 

"İsrail, Filistin halkından ve serbest kalan eski tutuklulardan intikam almak istiyor. Eşimin tutuklanması tamamen keyfi bir durum. Bu şekilde, gerçekleşecek herhangi bir yeni esir takasında tutuklulara 'Filistin'den uzaklaşmayı seçmeleri' yönünde bir mesaj veriliyor. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar işgal güçleri azmimizi yok edemeyecek. Tüm bu olanlar vatanımıza ve özgürlüğümüze olan bağlılığımızı artıracak."

"ONUNLA GEÇEN 31 AY TIPKI BİR RÜYA GİBİYDİ"

Bergusi'nin kız kardeşi Hannan da 33 yıl süren ayrılığın ardından ağabeyi ile geçen 31 ay için "rüya gibiydi" nitelemesi yaptı. 

Bergusi'nin yeniden tutuklanmasını anlatırken öfkesine hakim olamayan Hannan, "İsrail mahkemesinde hakimin yüzüne karşı 'Siz zalimsiniz. Ebu Ubeyde'nin bize söz verdiği gibi kardeşim kurtulacak' diye bağırdım." dedi.

İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu olarak kayıtlara geçen Nail el-Bergusi, ilk olarak 1978 yılında 19 yaşındayken tutuklanmıştı.

İsrail'in Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, 22 Şubat 2017'de Bergusi hakkında müebbet ve 18 yıl hapis cezası kararı vermişti. 



İlgili Konular Nail el-Bergusi İsrail filistin
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