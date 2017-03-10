'Antarktika'da söz sahibi olmak istiyoruz'

Türkiye'ye ait bilim üssü kurulması için Antarktika'da çalışmalara katılan Türk bilim insanlarından Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı, oradaki bilimsel çalışmalarda söz sahibi olmak istediklerini bildirdi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Antarktika’da Türkiye’ye ait bilim üssü kurulma çalışmalarında bulunmak üzere bilim ekibiyle ikinci kez kıtaya gittiklerini hatırlattı.
Antarktika kıtasındaki araştırmaların son derece popüler olduğunu, Türkiye'nin de burada bir bilim üssü kurmaya çalıştığını ifade eden Halıcı, şu bilgileri verdi:
"Burada bilim üssü kurabilmemiz için Antarktik Danışma Kurulunda, danışman ülke statüsüne ulaşmamız gerekiyor. Şu an Antarktika'da 29 ülke danışman ülke statüsünde. Türkiye’nin Antarktika’da söz sahibi olabilmesi için, yani bu danışma kuruluna girebilmesi için öncelikle kıtayla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Türk ekibi olarak 2016’da Antarktika’ya ilk seferimizi gerçekleştirdik. Burada Ukrayna’nın Vernetsya Üssü’nde 15 günlük bir çalışma yaptık ve başarıyla ayrıldık. İkinci seferimizi ise 28 Aralık 2016'da gerçekleştirdik. Fakat hava şartları nedeniyle 20 Ocak'a kadar Antarktika’nın güneyindeki bir şehirde beklemek zorunda kaldık. Antarktika’da 40 gün bilimsel araştırma yaptık. James Ross Adası ve çevresinde 500’e yakın diken ve kara yosunu örneği topladım. Bu örneklerin bir kısmının sınıflandırılmasını araştırma yaptığımız bölgede gerçekleştirdim. Geri kalanını da laboratuvarda araştırıp makale üretmeye çalışacağız.”
Halıcı, amaçlarının Antarktika’da Türk Bilim Üssü’nün kurulması olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Antarktika, dünyada yaşamın en zor olduğu kıta. Bu kıtada sadece foklar ve penguenler yaşamakta. Denizlerde ise sadece balinalar bulunmaktadır. Rüzgarın da en şiddetli olduğu kıta burası. Bu nedenle bu kıtada hem yaşamak hem de bilim yapmak oldukça zor. Fakat bizim amacımız ilerleyen zamanlarda kıtada daha fazla Türk bilim insanının çalışmalar yapmasını sağlamak. Türk bilim insanları olarak kıtayla ilgili yapabildiğimiz kadar bilimsel makale üretmek, Antarktika'da Türkiye'nin bir bilim üssünün bulunmasını ve kıtada söz sahibi olmak istiyoruz. Çünkü söz sahibi olan ülkelere baktığımızda bizden çok farklı olmadıklarını görüyoruz. Biz büyük bir ülkeyiz dolayısıyla Antarktika’da da söz sahibi olmamız gerekir."
ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halıcı, "Türk bilim insanları olarak kıtayla ilgili yapabildiğimiz kadar bilimsel makale üretmek, Antarktika'da Türkiye'nin bir bilim üssünün bulunmasını ve kıtada söz sahibi olmak istiyoruz." dedi.
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