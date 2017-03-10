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21:02, 10 Mart 2017 Cuma
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20:45, 10 Mart 2017 Cuma

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Tuzla'da servis midibÃ¼sÃ¼yle kamyon Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 27 yaralÄ±
Tuzla'da servis midibÃ¼sÃ¼yle kamyon Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 27 yaralÄ±

Ä°stanbul Tuzla'da servis midibÃ¼sÃ¼yle kamyonun Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 4'Ã¼ aÄŸÄ±r 27 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tuzla'da servis midibÃ¼sÃ¼yle kamyonun Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 4'Ã¼ aÄŸÄ±r 27 kiÅŸi yaralandÄ±.Â 

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Eski Ankara AsfaltÄ± Caddesinden Ä°stanbul Park BulvarÄ± istikametine giden C.A'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 34 VS 7675 plakalÄ±, iÅŸÃ§i taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtilen servis midibÃ¼sÃ¼ ile aynÄ± istikamette seyreden ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen 34 JG 4136 plakalÄ± kamyon, TEM Otoyolu alt geÃ§idi yakÄ±nÄ±nda Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

VatandaÅŸlarÄ±n haber vermesi Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'Ã¼ aÄŸÄ±r 27 kiÅŸi ambulanslarla Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular Ä°stanbul Tuzla'da kaza 34 VS 7675 34 JG 4136
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