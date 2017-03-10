Tuzla'da servis midibÃ¼sÃ¼yle kamyon Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 27 yaralÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m: Bozuk pusulayla gemi ya batar ya da karaya oturur

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Anayasa bir Ã¼lkenin pusulasÄ±dÄ±r, pusula bozulmuÅŸ iÅŸ gÃ¶rmÃ¼yor. Allah korusun, bozuk pusulayla gemi ya batar ya da karaya oturur." dedi.