21:09, 10 Mart 2017 Cuma

Madagaskar FETÖ okullarını devrediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Madagaskar'daki FETÖ ait okulların Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilmesine yönelik anlaşma imzalandı.

TMV Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, Türkiye’nin Antananarivo Büyükelçisi Volkan Türk Vural’ın da katılımıyla Madagaskar Eğitim Bakanı Paul Andrianaina Rabary ile ülkedeki FETÖ okullarının TMV’ye devredilmesine yönelik mutabakat anlaşmasını imzalandıklarını söyledi.

Yavuz, devralınan üç okulda eğitimin eylül ayından itibaren Maarif Vakfı tarafından verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ocak ayında gerçekleştirdiği ziyaret sonrası müzakerelere başladıklarını hatırlatan Yavuz, ülkenin Mahajanga şehrinde ayrıca yeni bir okulun açılması konusunda da mutabık kaldıklarını belirtti.

"FETÖ panikte"

Okulların bir bir alınması sebebiyle kıtadaki FETÖ mensuplarının paniklediğini söyleyen Yavuz, FETÖ'cülerin bu sebeple hileli satış yoluna gittiğini söyledi. Yavuz, bu tür satışların takipçisi olduklarını, bazı ülkelerin iç güvenlik sebebiyle okulları kapatması sonrası da FETÖ'cülerin ne yapacaklarını şaşırdığını belirtti.

Maarif kadrolarının 15 Temmuz ruhuyla hareket ettiğini söyleyen Yavuz, tüm kıtada Türkiye'nin dostluk ve kardeşliğinin bu okullar aracılığıyla gösterileceğini dile getirdi.

Madagaskar'la yapılan anlaşmayla TMV'nin Afrika'da anlaşma imzaladığı ülke sayısı 11'e çıktı.

Kıtada şimdiye kadar Somali, Gine ve Nijer'de FETÖ’ye ait 18 okul, 12 bina ve 10 öğrenci yurdunu devralan vakıf, Senegal, Moritanya, Çad, Gabon ve Burkina Faso’da ise okulların devir teslim işlemlerine ilişkin anlaşma imzaladı.

Ayrıca, Cibuti ve Sao Tome’de Maarif Okullarının açılması için anlaşmalar imzalandı.