Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:42, 10 Mart 2017 Cuma
Amerika
21:23, 10 Mart 2017 Cuma

  • Paylaş
VW, emisyon skandalındaki tüm suçlamaları kabul etti
VW, emisyon skandalındaki tüm suçlamaları kabul etti

VW, emisyon testlerinde sahtekarlık yaptığı, adaleti engellediği ve yalan beyanla ürün ithal ettiğine yönelik üç farklı suçlamayı kabullendi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), ABD'deki emisyon manipülasyonu davasında tüm suçlamaları kabul etti.

VW’nin avukatı Manfred Doess, Detroit şehrindeki Federal Bölge Mahkemesinde görülen davada, şirketin emisyon testlerinde sahtekarlık yaptığı, adaleti engellediği ve yalan beyanla ürün ithal ettiğine yönelik üç farklı suçlamayı kabullendi.

Mahkemede VW Yönetim Kurulunu temsil eden Doess, suç teşkil eden faaliyetlerin ABD ve Almanya sınırları içinde gerçekleştiğini belirterek, “Sayın Hakim, VW üç suçlamanın hepsini kabul ediyor çünkü üçünde de suçlu.” ifadesini kullandı. Şirketin suçlamaları kabul etmesi, ABD makamlarıyla ocak ayında imzalanan 4,3 milyar dolarlık anlaşmanın şartlarından biriydi.

VW, anlaşma çerçevesinde ayrıca emisyon skandalından etkilenen araç sahiplerine, çevreyi koruma kurumlarına ve yetkili satış bayilerine zararları için 25 milyar dolarlık finansman ayırmaya razı olmuştu.

Şirketin 3 yıl boyunca bağımsız bir kurum tarafından gözetilmesi, yeni incelemelere tabi tutulması ve kapsamlı bir reform programını hayata geçirmesi anlaşmanın diğer şartları arasında yer almıştı.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Eylül 2015’te VW'nin emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine VW, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracında emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul etmiş ve o dönemki İcra Kurulu Başkanı (CEO) Martin Winterkorn istifa ederken şirketin 10 üst düzey yöneticisinin de işine son verilmişti.

Şirket, ABD’deki otoritelere 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi öngören anlaşmayı 10 Ocak'ta imzalamıştı.



İlgili Konular Volkswagen VW
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
VW emisyon skandalındaki tüm suçlamaları kabul etti
VW, emisyon skandalındaki tüm suçlamaları kabul etti

VW, emisyon testlerinde sahtekarlık yaptığı, adaleti engellediği ve yalan beyanla ürün ithal ettiğine yönelik üç farklı suçlamayı kabullendi.
Madagaskar FETÖ okullarını devrediyor
Madagaskar FETÖ okullarını devrediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ocak ayında ziyaret ettiği ülkede, FETÖ okullarının Maarif Vakfına devrine yönelik mutabakat anlaşması imzalandı
Filistinli esirlerin önderine' ikinci kez müebbet
'Filistinli esirlerin önderine' ikinci kez müebbet

İsrail, hayatının yarıdan fazlasını hapishanede geçiren "Filistinli esirlerin önderi" lakaplı Nail el-Bergusi'yi bir kez daha müebbet hapis cezasına çarptırdı
Putin Türklere çalışma vizesi yasağı kalkacak
Putin: Türklere çalışma vizesi yasağı kalkacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en yakın zamanda kalkacaktır, bu konuda siyasi karar alındı" dedi
Fransa'da şantiyelerde çalışmak için Fransızca şartı
Fransa'da şantiyelerde çalışmak için Fransızca şartı

Paris Bölge Konseyinin şantiyelerde çalışanlara Fransızca bilme şartı kararı nedeniyle çıkan tartışmalar üzerine Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, Hukuk İşleri Dairesinden görüş istendiğini açıkladı.
Putin İki ülke ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir
Putin: İki ülke ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir

Rusya Devlet Başkanı Putin, “İki ülke sadece kayıplarını telafi etmekle yetinmeyip, aynı zamanda ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir, Moskova’nın da dileği bu yöndedir” dedi.
Filistinli tutuklu gazeteci açlık grevini askıya aldı
Filistinli tutuklu gazeteci açlık grevini askıya aldı

İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli gazeteci Kıyk, açlık grevini askıya aldı
Lübnan'da mültecilerin robotları yarıştı
Lübnan'da mültecilerin robotları yarıştı

Başkent Beyrut'ta Suriyeli mülteci çocuklar tarafından geliştirilen robotlar yarıştı
İran'da cuma hutbelerinde Ruhani'ye eleştiri
İran'da cuma hutbelerinde Ruhani'ye eleştiri

İran lideri Ayetullah Hamaney'in, dün Ruhani'nin de aralarında olduğu Uzmanlar Meclisi üyelerini kabul ettiği görüşmede hükümeti ekonomi konusunda eleştirmesinin ardından ülkenin birçok kentinde okunan cuma hutbelerinde Ruhani hükümetinin ekonomi politikaları hedefe konuldu
Özbekistan'a 377 5 milyon dolarlık doğalgaz yatırımı
Özbekistan'a 377,5 milyon dolarlık doğalgaz yatırımı

Çin, Özbekistan'ın Buhara şehrindeki sahalarda doğalgaz üretimi yapmak için 377,5 milyon dolar yatırım yapıyor
Yunanistan'dan Bulgaristan'a dikey geçiş
Yunanistan'dan Bulgaristan'a dikey geçiş

Yunanistan'ı Bulgaristan'a bağlayan dikey yol bağlantısı açılıyor.
Suriye Türkiye askerini topraklarımızdan çeksin
Suriye: Türkiye askerini topraklarımızdan çeksin

Suriye hükümeti, Birleşmiş Milletler'e "Türkiye askerlerini Suriye'den çeksin" çağrısı yaptı.
Astana'da yeni tur görüşmeler başlıyor
Astana'da yeni tur görüşmeler başlıyor

Suriye sorunu üçüncü tur görüşmelerinin 14-15 Mart tarihlerinde Astana'da yapılacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin Kremlin'de görüştü
Bulgaristan'da İmam Yetiştirme Merkezine taşlı saldırı
Bulgaristan'da İmam Yetiştirme Merkezine taşlı saldırı

Bulgaristan Ustina'da İmam Yetiştirme Merkezi binasına taşlı saldırı yapıldı
Musul'da iki mahalle daha DEAŞ'tan kurtarıldı
Musul'da iki mahalle daha DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak güçlerinin Musul'da iki mahalleyi daha DEAŞ'tan kurtardığı belirtildi

Haberler

Volkswagen'e bu kez müşteriden dava
Volkswagen'e bu kez müşteriden dava

AB, emisyon skandalında 7 ülke için yasal süreç başlattı
AB emisyon skandalında 7 ülke için yasal süreç başlattı

Volkswagen 600 bin aracı geri çağırabilir
Volkswagen 600 bin aracı geri çağırabilir

Volkswagen, ABD ile 4,3 milyar dolara anlaştı
Volkswagen ABD ile 4 3 milyar dolara anlaştı

Volkswagen, Çin'deki 49 bin aracını geri çağdı
Volkswagen Çin'deki 49 bin aracını geri çağdı

Yüz milyon otomobilde güvenlik açığı
Yüz milyon otomobilde güvenlik açığı

Emisyon skandalında rekor fatura
Emisyon skandalında rekor fatura

Volkswagen'den rekor zarar
Volkswagen'den rekor zarar






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


Türkiye ve Dünya gündemi
e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 