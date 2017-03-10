21:50, 10 Mart 2017 Cuma

ÃœDÄ°K zirvesinde 8 anlaÅŸma imzalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in katÄ±lÄ±mÄ± ile gerÃ§ekleÅŸen TÃ¼rkiye - Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±Â (ÃœDÄ°K) ardÄ±ndan iki Ã¼lke arasÄ±nda 8 anlaÅŸma imzalandÄ±.

Buna gÃ¶re "Anadolu AjansÄ± ile TASS Haber AjansÄ± ArasÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸiÂ AnlaÅŸmasÄ±,Â Ticari, Ekonomik, Bilimsel, Teknik ve KÃ¼ltÃ¼rel Ä°ÅŸbirliÄŸine iliÅŸkin 2017-2020 Orta Vadeli Program, Diplomatik Personelin YetiÅŸtirilmesi ve Enformasyon PaylaÅŸÄ±mÄ± AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±, 2019 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonunda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm YÄ±lÄ±nÄ±n DÃ¼zenlenmesine Ä°liÅŸkin Deklarasyon, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Rusya Federasyonu BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸi ProtokolÃ¼, TÃ¼rk Patent ve Marka kurumu ile Rusya Federasyonu Fikri MÃ¼lkiyet Federal Servisi ArasÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±, Rus TÃ¼rk YatÄ±rÄ±m Fonunun KurulmasÄ±na Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti KÃ¼Ã§Ã¼k ve Orta Ã–lÃ§ekli Ä°ÅŸletmeleri GeliÅŸtirme ve Destekleme Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Opora Rossii KÃ¼Ã§Ã¼k ve Orta Ã–lÃ§ekli Ä°ÅŸletmeler TÃ¼m Rusya Sivil Toplum KuruluÅŸu ArasÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±" imzalandÄ±.