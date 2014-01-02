Nihat HatipoÄŸlu YÃ–K Ã¼yeliÄŸine seÃ§ildi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Bakanlar Kurulunca Prof. Dr.Â Nihat HatipoÄŸlu'nun YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) Ã¼yeliÄŸine seÃ§ilmesini onayladÄ± ve 6 Ã¼niversiteyeÂ rektÃ¶rÂ atadÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu ÃœyeliÄŸine, Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu'nun Bakanlar Kurulunca yapÄ±lan seÃ§imini, 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanununun 6'ncÄ± maddesinin (b) fÄ±krasÄ± gereÄŸince onayladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nÄ±n 130'uncu ve 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanunu'nun 13'Ã¼ncÃ¼ maddeleri uyarÄ±nca, YÃ–K'Ã¼n Ã¶nerdiÄŸi adaylar arasÄ±ndan
Abdullah GÃ¼l Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yeniden Prof. Dr. Ä°hsan SabuncuoÄŸlu'nu,
Ã‡ankÄ±rÄ± Karatekin Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Hasan AyrancÄ±'yÄ±,
IÄŸdÄ±r Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Mehmet HakkÄ± Alma'yÄ±,
NevÅŸehir HacÄ± BektaÅŸ Veli Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Mazhar BaÄŸlÄ±'yÄ±,
Siirt Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yeniden Prof. Dr. Murat Erman'Ä±,
Ä°bn Haldun Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ise mÃ¼tevelli heyetinin teklifi ve YÃ–K'Ã¼n olumlu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¼zerine Prof. Dr. Recep ÅžentÃ¼rk'Ã¼ atadÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸluâ€™nun YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu ÃœyeliÄŸine seÃ§ildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan aynÄ± zamanda 6 Ã¼niversiteye rektÃ¶r atadÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in katÄ±lÄ±mÄ± ile gerÃ§ekleÅŸen TÃ¼rkiye - Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± iki Ã¼lke arasÄ±nda 8 anlaÅŸma imzalandÄ±
Ä°stanbul Tuzla'da servis midibÃ¼sÃ¼yle kamyonun Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 4'Ã¼ aÄŸÄ±r 27 kiÅŸi yaralandÄ±
AydÄ±n merkezli 17 ilde, FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"'u kullandÄ±klarÄ± iddia edilen 19 kiÅŸi tutuklandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Anayasa bir Ã¼lkenin pusulasÄ±dÄ±r, pusula bozulmuÅŸ iÅŸ gÃ¶rmÃ¼yor. Allah korusun, bozuk pusulayla gemi ya batar ya da karaya oturur." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "PKK'nÄ±n Suriye kolu olan PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini Ã¶zellikle bekliyoruz" dedi
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul'daki "ana darbe soruÅŸturmasÄ±" sonucunda, FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9'u firari 15'i tutuklu 24 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame, Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi
ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere Ä°lÃ§esi'nde hava destekli gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 7 PKK'li etkisiz hale getirildi.
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TMOâ€™ya gÃ¼mrÃ¼ksÃ¼z 100 bin ton arpa ithalat yetkisi verildi. BakanlÄ±k tarafÄ±ndan 31 MayÄ±s 2017â€™ye kadar geÃ§erli lisans hazÄ±rlanacak. .
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Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ, "SarÄ±yer'e sahilden inÅŸallah bir metro getireceÄŸiz. Yani OrtakÃ¶y'den baÅŸlayacak ve SarÄ±yer'e kadar sahil boyunca metro getireceÄŸiz" dedi