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02:48, 11 Mart 2017 Cumartesi
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01:44, 11 Mart 2017 Cumartesi

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Nihat HatipoÄŸlu YÃ–K Ã¼yeliÄŸine seÃ§ildi
Nihat HatipoÄŸlu YÃ–K Ã¼yeliÄŸine seÃ§ildi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸluâ€™nun YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu ÃœyeliÄŸine seÃ§ildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan aynÄ± zamanda 6 Ã¼niversiteye rektÃ¶r atadÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Bakanlar Kurulunca Prof. Dr.Â Nihat HatipoÄŸlu'nun YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) Ã¼yeliÄŸine seÃ§ilmesini onayladÄ± ve 6 Ã¼niversiteyeÂ rektÃ¶rÂ atadÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu ÃœyeliÄŸine, Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu'nun Bakanlar Kurulunca yapÄ±lan seÃ§imini, 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanununun 6'ncÄ± maddesinin (b) fÄ±krasÄ± gereÄŸince onayladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nÄ±n 130'uncu ve 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanunu'nun 13'Ã¼ncÃ¼ maddeleri uyarÄ±nca, YÃ–K'Ã¼n Ã¶nerdiÄŸi adaylar arasÄ±ndan

Abdullah GÃ¼l Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yeniden Prof. Dr. Ä°hsan SabuncuoÄŸlu'nu,

Ã‡ankÄ±rÄ± Karatekin Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Hasan AyrancÄ±'yÄ±,

IÄŸdÄ±r Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Mehmet HakkÄ± Alma'yÄ±,

NevÅŸehir HacÄ± BektaÅŸ Veli Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Mazhar BaÄŸlÄ±'yÄ±,

Siirt Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yeniden Prof. Dr. Murat Erman'Ä±,

Ä°bn Haldun Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ise mÃ¼tevelli heyetinin teklifi ve YÃ–K'Ã¼n olumlu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¼zerine Prof. Dr. Recep ÅžentÃ¼rk'Ã¼ atadÄ±.



Ä°lgili Konular nihat hatipoÄŸlu YÃ–K
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