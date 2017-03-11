Ä°TÃœ Ã¶ÄŸrencilerinden 'insansÄ±z kara aracÄ±'

TÃ¼rkiye'ninÂ uzayÂ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda sÃ¶z sahibi olabileceÄŸi bir projeye imza atmaya karar veren Ã¶ÄŸrenciler, gezegenler Ã¼zerinde keÅŸif ve araÅŸtÄ±rma yapmasÄ± amacÄ±yla Ã¼retilen robotlar olarak bilinen "rover" tasarlamak ve Ã¼retmek amacÄ±yla kollarÄ± sÄ±vadÄ±.
Ä°TÃœ Rover TakÄ±mÄ±'nÄ± kuran 29 yerli mucit, 6 ayda hem gezegen yÃ¼zeyinde araÅŸtÄ±rma yapabilecek hem de nÃ¼kleer, savunma sanayinin yanÄ± sÄ±ra afetlerde de kullanÄ±labilecek, uzaktan kumandalÄ±, tamamÄ± yerliÂ insansÄ±z kara aracÄ±Â Ã¼retti.
Ekip lideriÂ TunÃ§ TÃ¼rker, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, aracÄ±, TÃ¼rkiye'nin uzay alanÄ±nda sÃ¶z sahibi olmasÄ±na katkÄ± sunmak amacÄ±yla yapmaya karar verdiklerini anlattÄ±.
YoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma sonucu kÄ±sa sÃ¼rede aracÄ± yÃ¼rÃ¼r hale getirdiklerini dile getiren TÃ¼rker, "Uzaktan kontrollÃ¼ ve otonom (aracÄ±n kendi karar vererek hareket etmesi) olarak hareket edebilecek aracÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶zelleÅŸmesi uzay araÅŸtÄ±rmalarÄ± alanÄ±nda olacak. Bu da aracÄ±n bir gezegen Ã¼zerinde birtakÄ±m gÃ¶revleri yerine getirmek iÃ§in tasarlanmasÄ± demek oluyor. Bu gÃ¶revlerden en Ã¶nemlisi aracÄ±n Ã§ukurlarda, yÃ¼kseltilerde, eÄŸimlerde ve engellerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda devrilmemesidir." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rker,Â TÃ¼rkiye'de olmayan bir araÃ§ Ã¼rettiklerini anlatarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"TamamÄ± yerli bir araÃ§ Ã¼rettik. AraÃ§, temelde insansÄ±z kara aracÄ±dÄ±r. Ä°nsanlarÄ±n giremeyeceÄŸi yerlere girip, oralarda mÃ¼dahalelerde bulunabiliyor. Uzay Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bir ilk olan araÃ§ aynÄ± zamanda, nÃ¼kleer alanlarda tehlike olunca, savunma sanayinde ve afetlerde de kullanÄ±labilecek. Biz bunu, Mars ile ilgili yarÄ±ÅŸma iÃ§in tasarladÄ±k. Ä°steÄŸimiz aracÄ±n uzay alanÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼lkemiz bu alanda maalesef Ã§ok geliÅŸmedi. Bu araÃ§la, uzay alanÄ±nda sÃ¶z sahibi olmak istiyoruz. Tabii ki seri Ã¼retimi olmasÄ± durumunda diÄŸer alanlarda da kullanÄ±labilir. Yani Hindistan bunu yapabiliyor. Kendi Ã¶ÄŸrencilerine Ay iÃ§in robot tasarlatÄ±p, bunu Ay'a gÃ¶ndermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. TÃ¼rkiye'de de bunlarÄ±n olmasÄ±nÄ± istiyoruz."Â
Proje DanÄ±ÅŸmanÄ± Ä°TÃœ Elektrik-Elektronik FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Dr.Â Serkan TÃ¼rkeliÂ de TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde Ã¶ÄŸrencilerin kaliteli eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã¶ÄŸrencilere mÃ¼hendisliÄŸin TÃ¼rkiye'de yapÄ±labilecek bir iÅŸ olduÄŸunu gÃ¶stermek istediklerini sÃ¶yledi.
Ä°TÃœ Ã¶ÄŸrencilerinden oluÅŸan "Ä°TÃœ Rover TakÄ±mÄ±" yerli otomobil ve uÃ§ak Ã¼retimine de Ã¶rnek olabilecek tamamÄ± milli "insansÄ±z kara aracÄ±" Ã¼retti
ERÃœ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. HalÄ±cÄ±, "TÃ¼rk bilim insanlarÄ± olarak kÄ±tayla ilgili yapabildiÄŸimiz kadar bilimsel makale Ã¼retmek, Antarktika'da TÃ¼rkiye'nin bir bilim Ã¼ssÃ¼nÃ¼n bulunmasÄ±nÄ± ve kÄ±tada sÃ¶z sahibi olmak istiyoruz." dedi.
Peruâ€™daki UluslararasÄ± Patates Merkezi ve MÃ¼hendislik ve Teknoloji Ãœniversitesi, Amerikan Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA) ile ortak yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla Marsâ€™ta patates yetiÅŸtirmeye baÅŸlayacak
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