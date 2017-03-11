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Güncelleme: 03:25, 11 Mart 2017 Cumartesi

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İstanbul 'İnsanlık Başkenti' seçildi
İstanbul 'İnsanlık Başkenti' seçildi

Uluslararası İnsani Forumu, Türkiye'nin insani yardım konusundaki çalışmalarından dolayı İstanbul'u 2016'nın "İnsanlık Başkenti" seçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Farklı ülke, din ve kültürden aktivistler tarafından oluşturulan Uluslararası İnsani Forumunca başlatılan programla her yıl, dünya genelinde insani yardımda bulunan ülke, "İnsanlık Başkenti' seçilecek.

Buna göre İstanbul, çeşitli kriterler dikkate alınarak, Türkiye'nin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı bu unvana layık görülen ilk şehir oldu. Bu kapsamda, TİKA, Türk Kızılayı, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle yıl içinde çeşitli programlar gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Forum İnsanlık Başkenti İstanbul Hazırlık Komitesi Üyesi Yasin Aktay, düzenlenen tanıtım toplantısında, güzel bir uygulama başlattıklarını ve ilk ödülün İstanbul'a verilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin, insani yardım konusunda dünyanın en önde gelen ülkesi olduğunu dile getiren Aktay, "Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil. Ancak yapılan ölçümlere göre dünyada insani yardımda en önde gelen ülke. Ülkeleri milli hasılaları dikkate alındığında ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de çok sayıda ülkeden mülteci bulunuyor. Onları en iyi şekilde ağırlıyoruz." dedi.

Aktay, Türkiye'nin bunu yaparken hiçbir hesabın içinde olmadığını, tamamen insani amaçla bunu yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye mülteci konusunda çıtayı çok yüksek bir noktaya koymuş durumda. Sadece devlet yardım yapmıyor. Sivil toplum da bu konuda ciddi yardımlarda, çalışmalarda bulunuyor. Türkiye'nin, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte son 6 yılda yapmış olduğu insani yardım 25 milyar doları bulmuş durumda. Türkiye'de bu yardımlar yapılırken, toplum içindeki insanlar asla rahatsız olmuyor. Batı'daki bazı ülkeleri görüyoruz. Mültecilerden dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Ancak bizim insanımız, bırakın en ufak rahatsızlık duymayı, devletinin yanında durarak, hatta bazen devletinin de önüne geçerek, bu yardımlara katkı sunuyor."



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