03:08, 11 Mart 2017 Cumartesi

İran'da patlama: 7 ölü





Erdebil kentinde bir evde yaşanan patlama sonucu ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil kentinde bir evde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İran'ın resmi ajansı İRNA'ya konuşan Erdebil Tıp ve Sağlık Hizmetleri Üniversitesi Rektörü Kudret İhvan Ekberi, kentte bir evde yanıcı madde patlaması sonucu 7 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Ekberi, yaralıların durumunun ağır olduğunu ifade etti. İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı ise yaralı sayısını 8 olarak bildirdiği haberinde, kayıp olduğu belirtilen 2 kişinin patlama sonucu yıkılan evin molozları altında kalabileceği ihtimaliyle itfaiye ve cankurtaran ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Patlama nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

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