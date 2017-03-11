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İran'da patlama: 7 ölü
İran'da patlama: 7 ölü

Erdebil kentinde bir evde yaşanan patlama sonucu ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil kentinde bir evde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İran'ın resmi ajansı İRNA'ya konuşan Erdebil Tıp ve Sağlık Hizmetleri Üniversitesi Rektörü Kudret İhvan Ekberi, kentte bir evde yanıcı madde patlaması sonucu 7 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ekberi, yaralıların durumunun ağır olduğunu ifade etti.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı ise yaralı sayısını 8 olarak bildirdiği haberinde, kayıp olduğu belirtilen 2 kişinin patlama sonucu yıkılan evin molozları altında kalabileceği ihtimaliyle itfaiye ve cankurtaran ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Patlama nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının artmasından endişe ediliyor.



İlgili Konular iran
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