09:17, 11 Mart 2017 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 11 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1-Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KirazlÄ± metro Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda BaÄŸcÄ±lar, TaÅŸdelen MeydanÄ±'nda Ã‡ekmekÃ¶y ve Kent MeydanÄ±'nda Sultanbeyli toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine katÄ±lacak.

(Ä°stanbul)

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BalÄ±kesir ValiliÄŸi ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini ziyaret edecek, Kuvayi Milliye MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenecek mitingde halka hitap edecek.

- YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti Ä°zmir Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeni binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninin ardÄ±ndan Hilton Otel'de Roman BuluÅŸmasÄ±'na katÄ±lacak.

(BalÄ±kesir)

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Hilton Otel'de Karadeniz dernek, federasyon ve vakÄ±f temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Ä°stanbul)

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Tercan'da halka hitap edecek, ValiliÄŸi ziyaret edecek, Ergan DaÄŸÄ± Kayak Tesislerinde sporcularla bir araya gelecek, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± temsilcileri ve muhtarlarla gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi toplantÄ±da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini anlatacak.Â

(Erzincan)

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, halk oylamasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda AralÄ±k ilÃ§esinde halka hitap edecek.

(IÄŸdÄ±r)

3- Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Kartal KarayemiÅŸ Tesislerinde sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla bir araya gelecek, BaÄŸcÄ±lar KirazlÄ± Halk SarayÄ±nda "GenÃ§ YozgatlÄ±lar BuluÅŸmasÄ±"na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul)

4- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, "3. UluslararasÄ± Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ Sempozyumu"na katÄ±lacak, Valilik ve Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, NevÅŸehir Esnaf OdalarÄ± baÅŸkanlarÄ± ve temsilcileri ile yemekli toplantÄ± yapacak, AK Parti NevÅŸehir Ä°l DanÄ±ÅŸma Meclisi ToplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, AK Parti'li belediye baÅŸkanlarÄ±yla bir araya gelecek, NevÅŸehir OSB'de fabrika ziyaretinde bulunacak, NevÅŸehir Ticaret ve Sanayi OdasÄ± ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen yemekli toplantÄ±ya iÅŸtirak edecek.

(Ankara)

5- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar OdasÄ± BiÌ‡rliÌ‡ÄŸiÌ‡ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ programÄ± ve Ã¶dÃ¼l tÃ¶reniÌ‡ne katÄ±lacak, Ali Osman SÃ¶nmez Devlet Hastanesi temel atma tÃ¶reni ile Bursa KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen "KadÄ±nlar Soruyor" programÄ±nda yer alacak.

(Bursa)

6- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Trabzonlu Ä°ÅŸ AdamlarÄ± DerneÄŸi Ã¼yeleriyle kahvaltÄ±da bir araya gelecek, Ãœmraniye Esnaf OdasÄ±nda esnafla buluÅŸacak, SamandÄ±ra Motta Restoran'da "Trabzonlular Evet Diyor BuluÅŸmasÄ±"na katÄ±lacak.

- Bakan Soylu, Maltepe AydÄ±noÄŸlu Tesisleri ve ÃœskÃ¼dar Ã‡amlÄ±ca Spor Salonu'nda kanaat Ã¶nderleri ve sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileriyle buluÅŸacak, HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde Of'un DÃ¼ÅŸman Ä°ÅŸgalinden KurtuluÅŸunun 99. YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ Kutlama ÅžÃ¶leni'ne iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul)

7- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ile UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Hanak Ä°mam Hatip Ortaokulu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ, Ã‡Ä±ldÄ±r AyrÄ±m Posof Yolu Ilgar TÃ¼neli temel atma, Ã‡Ä±ldÄ±r Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi ve 200 kiÅŸilik pansiyon binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile Susuz Ä°mam Hatip Lisesi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine katÄ±lacak, Ã§eÅŸitli ziyaretlerde bulunacak.

(Ardahan)

8- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, TorbalÄ± Belediyesini ziyaret edecek, Tire ilÃ§esinde DSÄ° tarafÄ±ndan inÅŸa edilen tesisin temel atma merasimi ile BayÄ±ndÄ±r, Tire ve SelÃ§uk ilÃ§elerinde Gelir Getirici TÃ¼r ve OrkÃ¶y Kredi SertifikalarÄ± DaÄŸÄ±tÄ±mÄ± TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek, AK Parti SelÃ§uk Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve SelÃ§uk Belediyesini ziyaret edecek.

(Ä°zmir)

9- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Ã‡ekirge Devlet Hastanesi temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ± ve esnaf ziyareti yapacak, YÄ±ldÄ±rÄ±m ilÃ§esinde vatandaÅŸlarla bir araya gelecek, Erzurum Dernekleri Federasyonunu ziyaret edecek.

(Bursa)

10- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, ÅŸehit AydÄ±n MuÅŸtu'nun ailesi ile engelli ve yaÅŸlÄ±larÄ±n ailerini ve esnafÄ± ziyaret edecek, Ã§eÅŸitli toplantÄ±lara katÄ±lacak.

(Van)

EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Valilik, SeÃ§im Koordinasyon Merkezi ve Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, YazÄ±konak esnafÄ± ile bir araya gelecek, ElazÄ±ÄŸ OSB Maden Meslek YÃ¼ksek Okulu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, Organize Sanayi BÃ¶lgesi temsilcileri ile toplantÄ± yapacak, ElazÄ±ÄŸ Esnaf ve SanatkarlarÄ± OdalarÄ± BirliÄŸi'ne ziyarette bulunacak.

(ElazÄ±ÄŸ)

2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, iÅŸadamlarÄ± ile istiÅŸare toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek, AK Parti Ä°l DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

(UÅŸak)

3- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, TÃ¼rkiye DamÄ±zlÄ±k Koyun KeÃ§i YetiÅŸtiricileri Merkez BirliÄŸi KÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ HayvancÄ±lÄ±k SektÃ¶r ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, mezbahane aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapacak, AK Parti Adana Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, Ä°l Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, Adana Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Milli TarÄ±m Projesi BuluÅŸmasÄ±'na iÅŸtirak edecek, Ã§eÅŸitli sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ile toplantÄ± yapacak.Â

(Adana)

4- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, MÃœSÄ°AD 95. Genel Ä°dare Kurulu ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, Bayburtlular KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi'ni ziyaret edecek, ÅŸofÃ¶r esnafÄ± ile bir araya gelecek, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek ve iÅŸadamlarÄ± ile toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek.

(TekirdaÄŸ)

DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentinde temaslarda bulunacak.

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2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Almanya'nÄ±n DÃ¼sseldorf ve Duisburg kentlerinde temaslarda bulunacak.

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3- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

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4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

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5- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

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KÃœLTÃœR SANAT

1- Prof. Dr. Bekir KarlÄ±ÄŸa, Prof. Dr. HÃ¼srev Hatemi ve Prof. Dr. Mahmut Kaya, TYB'de gerÃ§ekleÅŸtirilecek "Edebiyat ve Medeniyet" konulu panele katÄ±lacak.Â

(Ä°stanbul)

2- Ä°LEM tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "Ä°slamcÄ± Dergiler Sempozyumu" BaÄŸlarbaÅŸÄ± Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸecek.

(Ä°stanbul)

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SPOR

1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de TÃ¼rk PazarÄ±'ndaki esnaf ve Berlin Turizm FuarÄ±'nda TÃ¼rkiye standÄ±nÄ± ziyaret edecek, Titanic Otel'de dÃ¼zenlenecek "Halk OylamasÄ± Evet ProgramÄ± BuluÅŸmasÄ±"na katÄ±lacak.

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2- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 24. haftasÄ±nda Kardemir KarabÃ¼kspor-Adanaspor, OsmanlÄ±spor-Bursaspor, Galatasaray-GenÃ§lerbirliÄŸi ve Gaziantepspor-KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.Â

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3- TFF 1. Lig'in 24. haftasÄ±nda Samsunspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Gaziantepspor, Denizlispor-Boluspor ve Evkur Yeni Malatyaspor-ÅžanlÄ±urfaspor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.Â

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4- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nde TOFAÅž-Banvit, PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka-Halk Enerji TED Kolejliler, YeÅŸilgiresun Belediyespor-Muratbey UÅŸak ve Best BalÄ±kesir-Gaziantep Basketbol karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.Â

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5- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nde Girne Ãœniversitesi-Ä°stanbul Ãœniversitesi ve MBK DoÄŸuÅŸ Hastanesi-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§larÄ± oynanacak.

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6- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasÄ±nda EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-NilÃ¼fer Belediyespor, BeÅŸiktaÅŸ-SarÄ±yer Belediyespor, Ä°dmanocaÄŸÄ±-Seramiksan, Halkbank-Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve FenerbahÃ§e-Galatasaray maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

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7- 45. UluslararasÄ± YaÅŸar DoÄŸu Serbest GÃ¼reÅŸ TurnuvasÄ±, Ahmet CÃ¶mert Spor Salonu'nda devam ediyor.

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Ã–ZEL HABER

1- OSB'ler 18 bin kiÅŸiye ekmek kapÄ±sÄ± olacak

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼:

- "Bu yÄ±l iÃ§inde, 7 OSB daha aÃ§Ä±lacak. 2017 yÄ±lÄ± iÃ§inde aÃ§acaÄŸÄ±mÄ±z yeni OSB'ler, yurt genelinde 18 bin kiÅŸiye istihdam saÄŸlayacak"Â

- "OSB projelerimize 318 milyon liranÄ±n Ã¼zerinde kaynak ayÄ±rdÄ±k. OSB uygulamalarÄ±na yÃ¶nelik, istikrarlÄ± devlet desteÄŸinin saÄŸlanmasÄ±na devam edilecek"

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2- Kamera kayÄ±tlarÄ± suikast giriÅŸimi davasÄ± sanÄ±klarÄ±nÄ± yalanladÄ±Â

- FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili davada yargÄ±lanan bazÄ± sanÄ±klarÄ±n, hain giriÅŸimin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gece ÅŸehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in Ã¶lÃ¼m saatiyle ilgili iddialarÄ±nÄ± hastanenin gÃ¼venlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ± yalanladÄ±.

- GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, polis memurunun saat 04.22'de suikast timinin saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda vurulduÄŸu, hastaneye saat 04.41'de getirildiÄŸi yer alÄ±yor.

- Eker'in ÅŸehadet saati ise hastane kayÄ±tlarÄ±nda 04.30 olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

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3- Ä°stanbul'un Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ havalimanÄ±nÄ±n terminal binasÄ± bitmek Ã¼zere

- BittiÄŸinde dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olacak Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±'nÄ±n ilk etabÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na bir yÄ±ldan az sÃ¼re kaldÄ±

- Kaba inÅŸaatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 95'inin bittiÄŸi terminal binasÄ±nda bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlere asansÃ¶rler ve yÃ¼rÃ¼yen merdivenler konuldu, dÄ±ÅŸ cephe ve Ã§atÄ± montajÄ± baÅŸladÄ±

- Ä°GA HavalimanlarÄ± Ä°nÅŸaatÄ± Ãœst YÃ¶neticisi Yusuf AkÃ§ayoÄŸlu:

- "Toplam fiziki ilerleme de yÃ¼zde 40'lar dÃ¼zeyinde. Bu aydan itibaren bu rakamda Ã§ok ciddi bir artÄ±ÅŸ bekliyoruz"

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