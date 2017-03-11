09:38, 11 Mart 2017 Cumartesi

SPK'dan Ekrem Dumanlı hakkında suç duyurusu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Zaman gazetesinde ve internet sitesinde Türk Hava Yolları (THY) ile ilgili yalan, yanlış veya yanıltıcı nitelikte haber yayımlanması nedeniyle Ekrem Dumanlı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Akbank 1 milyar avro tutarındaki ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı için, Mercedes-Benz Finansman Türk AŞ 320 milyon avro ve 1 milyar lira tutarındaki, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ 600 milyon lira tutarındaki, Finans Faktoring AŞ 394 milyon 147 bin lira tutarındaki, Vera Varlık Yönetim 85 milyon lira tutarındaki, Devir Faktoring 65 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı için, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 239 milyon 238 bin 705 lira tutarındaki gayrimenkul sertifikası ihracı için, Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ 88 milyon 149 bin 820 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı için, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ 8 milyon 500 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı için Kurul'a başvurdu.

Kurul, Garanti Bankası'nın 20 milyar lira tutarındaki, Nurol Yatırım Bankası'nın 400 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇ DUYURULARI

SPK, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına 26 bin 49 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Anka Capital Danışmanlık Reklamcılık Bilgisayar Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Mustafa Özdemir tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda Mustafa Özdemir ve Coşkun Koç hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. SPK ayrıca Anka Capital Danışmanlık Reklamcılık Bilgisayar Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin geçici olarak kapatılması için gerekli hukuksal işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kurul, THY ile ilgili yalan, yanlış veya yanıltıcı nitelikte haber yayımlanması nedeniyle Taraf gazetesi ve internet sitesiyle ilgili Başar Arslan, Bülent Onur Şahin, Neşe Düzel ve Gökhan Erkuş, Zaman gazetesi ve internet sitesiyle ilgili Ekrem Dumanlı ve Harun Reşit Çümen, Today's Zaman gazetesi ve internet sitesiyle ilgili de Bülent Keneş ve İbrahim Türkmen hakkında Cumhuriyet Başsavcığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.