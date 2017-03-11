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İstanbul merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 20 ilde operasyon gerçekleştirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde hakkında gözaltı kararı çıkarılan 89 şüpheliyi yakalamaya yönelik, 20 ildeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenilen bazı polisler gözaltına alındı.

Bu arada, İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.



İlgili Konular İstanbul fetö/pdy 15 Temmuz darbe girişimi
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