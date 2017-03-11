10:05, 11 Mart 2017 Cumartesi

2 milyon 266 bin adayÄ±n gireceÄŸi YGS yarÄ±n yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ãœniversiteye giriÅŸte birinci aÅŸama olanÂ YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±Â (YGS), yarÄ±n yapÄ±lacak. SÄ±nava, 2 milyon 265 bin 902 aday baÅŸvurdu.

Tek oturumda yapÄ±lacak sÄ±nav, saat 10.00'da baÅŸlayacak ve adaylara 160 soru iÃ§in 160 dakika sÃ¼re verilecek.

2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvurduÄŸu sÄ±nav, 7 bin 646 binada, 350 bin sÄ±nav gÃ¶revlisi ile gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

YGS'ye katÄ±lacak adaylar, giriÅŸ belgelerini, T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleriyle Ã–SYM'nin internet sayfasÄ±ndan edinebilecek. GiriÅŸ belgesinin Ã¼zerinde adayÄ±n, sÄ±nava gireceÄŸi merkez, bina, salon bilgileri ile fotoÄŸrafÄ± yer alÄ±yor. Adaylara ayrÄ±ca sÄ±nava giriÅŸ belgesi gÃ¶nderilmeyecek.

EN GEÃ‡ SAAT 09.00'DA BÄ°NA Ã–NÃœNDE HAZIR BULUNMALI

Kimlik ve gÃ¼venlik kontrolleri ile salona giriÅŸ iÅŸlemlerinin zamanÄ±nda yapÄ±labilmesi iÃ§in adaylarÄ±n sÄ±nava girecekleri binanÄ±n kapÄ±sÄ±nda en geÃ§ saat 09.00'da hazÄ±r bulunmalarÄ± gerekiyor. Adaylar, sÄ±nav salonuna 2017-YGS SÄ±nava GiriÅŸ Belgesi ile nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ±, T.C. kimlik kartlarÄ± veya pasaportlarÄ± kontrol edilerek alÄ±nacak ve sÄ±ra numaralarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerlere oturacak.

SÄ±nav binalarÄ±nda hiÃ§bir eÅŸya emanete alÄ±nmayacak. SÄ±navÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± her bir salonda en az bir duvar saati bulunacak. AdaylarÄ±n sÄ±navda kullanacaklarÄ± kalem, silgi, kalemtÄ±raÅŸ ile ÅŸeker ve peÃ§ete, Ã–SYM tarafÄ±ndan verilecek. Adaylar, sÄ±nava ÅŸeffaf pet ÅŸiÅŸe iÃ§inde su getirebilecek.

TÃ¼rkÃ§e, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinin yer alacaÄŸÄ± sÄ±navda Ã¶ÄŸrencilere, TÃ¼rkÃ§eden 40, tarihten 15, coÄŸrafyadan 12, felsefeden 8, din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularÄ±ndan 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13 ve biyolojiden 13 soru sorulacak.

Adaylar, sÄ±nav baÅŸladÄ±ktan sonra ilk 120 dakika ve son 15 dakika iÃ§inde sÄ±nav salonunu terk edemeyecek, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§in bile olsa salondan Ã§Ä±kamayacak. SÄ±nav salonundan her ne sebeple olursa olsun Ã§Ä±kan aday, bir daha sÄ±nav salonuna alÄ±nmayacak ve sÄ±navÄ±n ilk 120 dakikasÄ± dolana kadar, sÄ±nav binasÄ±nda bekletilecek.

LYS BAÅžVURULARI 4-17 NÄ°SAN'DA

YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± deÄŸerlendirmeye alÄ±nacak. AdaylarÄ±n TÃ¼rkÃ§e, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri iÃ§in birer standart puanÄ± hesaplanacak.

YGS'de en az bir puan tÃ¼rÃ¼nde 150 ve Ã¼zeri puan alamayan adaylarÄ±n, YGS puanlarÄ± ile bir yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim programÄ±nÄ± tercih etme ve LYS'lere girme haklarÄ± bulunmayacak. YGS puanÄ± 150'nin altÄ±nda olan adaylar iÃ§in ilgili yerleÅŸtirme puanÄ± (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarÄ±ndan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navlarÄ±na (LYS) girme hakkÄ± elde edecek.

YGS puanlarÄ±ndan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye baÅŸvurabilecek. LYS'ye baÅŸvurular, 4-17 Nisan'da alÄ±nacak.