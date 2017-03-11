2 milyon 266 bin adayÄ±n gireceÄŸi YGS yarÄ±n yapÄ±lacak

Ãœniversiteye giriÅŸte birinci aÅŸama olanÂ YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±Â (YGS), yarÄ±n yapÄ±lacak. SÄ±nava, 2 milyon 265 bin 902 aday baÅŸvurdu.
Tek oturumda yapÄ±lacak sÄ±nav, saat 10.00'da baÅŸlayacak ve adaylara 160 soru iÃ§in 160 dakika sÃ¼re verilecek.
2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvurduÄŸu sÄ±nav, 7 bin 646 binada, 350 bin sÄ±nav gÃ¶revlisi ile gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
YGS'ye katÄ±lacak adaylar, giriÅŸ belgelerini, T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleriyle Ã–SYM'nin internet sayfasÄ±ndan edinebilecek. GiriÅŸ belgesinin Ã¼zerinde adayÄ±n, sÄ±nava gireceÄŸi merkez, bina, salon bilgileri ile fotoÄŸrafÄ± yer alÄ±yor. Adaylara ayrÄ±ca sÄ±nava giriÅŸ belgesi gÃ¶nderilmeyecek.
Kimlik ve gÃ¼venlik kontrolleri ile salona giriÅŸ iÅŸlemlerinin zamanÄ±nda yapÄ±labilmesi iÃ§in adaylarÄ±n sÄ±nava girecekleri binanÄ±n kapÄ±sÄ±nda en geÃ§ saat 09.00'da hazÄ±r bulunmalarÄ± gerekiyor. Adaylar, sÄ±nav salonuna 2017-YGS SÄ±nava GiriÅŸ Belgesi ile nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ±, T.C. kimlik kartlarÄ± veya pasaportlarÄ± kontrol edilerek alÄ±nacak ve sÄ±ra numaralarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerlere oturacak.
SÄ±nav binalarÄ±nda hiÃ§bir eÅŸya emanete alÄ±nmayacak. SÄ±navÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± her bir salonda en az bir duvar saati bulunacak. AdaylarÄ±n sÄ±navda kullanacaklarÄ± kalem, silgi, kalemtÄ±raÅŸ ile ÅŸeker ve peÃ§ete, Ã–SYM tarafÄ±ndan verilecek. Adaylar, sÄ±nava ÅŸeffaf pet ÅŸiÅŸe iÃ§inde su getirebilecek.
TÃ¼rkÃ§e, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinin yer alacaÄŸÄ± sÄ±navda Ã¶ÄŸrencilere, TÃ¼rkÃ§eden 40, tarihten 15, coÄŸrafyadan 12, felsefeden 8, din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularÄ±ndan 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13 ve biyolojiden 13 soru sorulacak.
Adaylar, sÄ±nav baÅŸladÄ±ktan sonra ilk 120 dakika ve son 15 dakika iÃ§inde sÄ±nav salonunu terk edemeyecek, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§in bile olsa salondan Ã§Ä±kamayacak. SÄ±nav salonundan her ne sebeple olursa olsun Ã§Ä±kan aday, bir daha sÄ±nav salonuna alÄ±nmayacak ve sÄ±navÄ±n ilk 120 dakikasÄ± dolana kadar, sÄ±nav binasÄ±nda bekletilecek.
YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± deÄŸerlendirmeye alÄ±nacak. AdaylarÄ±n TÃ¼rkÃ§e, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri iÃ§in birer standart puanÄ± hesaplanacak.
YGS'de en az bir puan tÃ¼rÃ¼nde 150 ve Ã¼zeri puan alamayan adaylarÄ±n, YGS puanlarÄ± ile bir yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim programÄ±nÄ± tercih etme ve LYS'lere girme haklarÄ± bulunmayacak. YGS puanÄ± 150'nin altÄ±nda olan adaylar iÃ§in ilgili yerleÅŸtirme puanÄ± (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarÄ±ndan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navlarÄ±na (LYS) girme hakkÄ± elde edecek.
YGS puanlarÄ±ndan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye baÅŸvurabilecek. LYS'ye baÅŸvurular, 4-17 Nisan'da alÄ±nacak.
Ãœniversiteye giriÅŸte birinci aÅŸama olan YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±, yarÄ±n yapÄ±lacak. SÄ±nava, 2 milyon 265 bin 902 aday baÅŸvurdu
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, YGS gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden 10.00-12.40 saatlerinde klakson Ã§almamalarÄ±nÄ±, referandum Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapacaklardan mÃ¼zik aÃ§mamalarÄ±nÄ± istedi
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Demir, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak YGS'ye 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, sÄ±navda 350 bin dolayÄ±nda kiÅŸinin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
ÃœstÃ¼n zekalÄ± ve yetenekli Ã§ocuklarÄ±n yeteneklerini keÅŸfetmek amacÄ±yla kurulan KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Ã‡ocuk Ãœniversitesi'nde, 4, 5, 6. ve 7. sÄ±nÄ±fta okuyan 200 Ã§ocuk eÄŸitim alÄ±yor
YGS'ye baÅŸvuran adaylar, yeni kimlik kartÄ± teslim edilinceye kadar verilecek belgenin 15 gÃ¼n geÃ§erlilik sÃ¼resinin kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesinden dolayÄ± "geÃ§ici kimlik kartÄ±" veya "kimlik kartÄ± talep belgesi" ile de sÄ±nava girebilecek
Suriyeli Ã‡ocuklarÄ±n TÃ¼rk EÄŸitim Sistemine EntegrasyonlarÄ±nÄ±n Desteklenmesi Projesi kapsamÄ±nda, 2 bin 78 geÃ§ici sÃ¼reli Ã¶ÄŸretici ve rehberlik danÄ±ÅŸmanÄ± alÄ±nacak
YÃ–K'Ã¼n koordinasyonunda ilk kez 5 Mart'ta yapÄ±lacak YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±'nÄ±n giriÅŸ belgeleri internet Ã¼zerinden eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±
AÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. GÃ¼ndoÄŸan, "Ä°ngilizce iÅŸletme ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler ile ArapÃ§a ilahiyat programÄ± eÄŸitimini yapacaÄŸÄ±z. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yaz aylarÄ±nda ders materyallerini hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z." dedi.
Yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden yaklaÅŸÄ±k 200 Ã¶ÄŸretmen ve farklÄ± Ã¼niversitelerden 50 akademisyenin de katÄ±lÄ±mÄ±yla oluÅŸturulan 51 komisyon tarafÄ±ndan deÄŸerlendirmeye alÄ±ndÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, KHK ile ihraÃ§ yaÅŸanan Ã¼niversitelerin Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi kullanma izin taleplerini hiÃ§ bekletmeden hatta Ã¼niversitedeki sÃ¼reÃ§lerden Ã§ok daha kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde sonuÃ§landÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ã–SYM, 16 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± duyurulan TUS ve STS TÄ±p sÄ±navlarÄ±nÄ±n, referandum nedeniyle 22 Nisan'da uygulanmasÄ±na karar verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
YÃ–K Ãœyesi Prof. Dr. ÅžiÅŸman, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'de kalÄ±cÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nda atÄ±l kalan kontenjanlarÄ±n Suriyeliler iÃ§in deÄŸerlendirilmesi konusunda Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ã–ÄŸrenci etÃ¼t merkezlerine iliÅŸkin dÃ¼zenlemelerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± 687 SayÄ±lÄ± KHK ile Ã¶ÄŸrenci etÃ¼t eÄŸitim merkezleri arasÄ±nda standartlara uyan 2 bin 6 merkez, Ã¶zel okula, Ã§eÅŸitli kurslara, Ã¶zel eÄŸitim okuluna, motorlu taÅŸÄ±t sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri kursuna, Ã¶zel eÄŸitim ve rehabilitasyon merkezine, Ã¶zel eÄŸitim kurumuna veya Ã¶zel eÄŸitim kursuna dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YabancÄ± Dil SÄ±navÄ± baÅŸvurularÄ± yarÄ±n sona eriyor
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, Maliye BakanÄ±mÄ±z ve Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta duyuracaÄŸÄ±z, 20 bin Ã¶ÄŸretmenin alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z" dedi
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "Yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ± iÃ§in 165 bin 326 gÃ¶rÃ¼ÅŸ geldi. Bize aktarÄ±lanlar, bir tecrÃ¼benin Ã¼rÃ¼nÃ¼. Bu tecrÃ¼beleri dikkate alarak daha iyi bir mÃ¼fredatÄ± Ã¶ÄŸrencilerimizin Ã¶nÃ¼ne koyacaÄŸÄ±z" dedi