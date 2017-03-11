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Muhammed Ali'nin oğluna havalimanında ikinci gözaltı
Muhammed Ali'nin oğluna havalimanında ikinci gözaltı

Efsanevi sporcu Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr, ABD'de bir kez daha havalimanında gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Efsanevi sporcu Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr (44), annesi Khalilah Camacho-Ali ile Washington'da 7 Şubat'ta yaşadığı gözaltı olayını anlattığı ABD Kongresindeki toplantının ardından evine dönüşü sırasında, Ronald Reagan Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Avukatı Chris Mancini, Muhammed Ali Jr'ın Washington'daki havaalanında, Fort Lauderdale Havalimanı'na uçuşu sırasında İç Güvenlik Bakanlığı elemanları tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Polisler tarafından 20-25 dakika tutulan Ali, Amerikan pasaportunu gösterdikten sonra serbest bırakıldı. Daha sonra Ali'nin uçağa binmesine izin verildi.



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