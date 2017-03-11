Muhammed Ali'nin oğluna havalimanında ikinci gözaltı

Efsanevi sporcu Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr (44), annesi Khalilah Camacho-Ali ile Washington'da 7 Şubat'ta yaşadığı gözaltı olayını anlattığı ABD Kongresindeki toplantının ardından evine dönüşü sırasında, Ronald Reagan Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Avukatı Chris Mancini, Muhammed Ali Jr'ın Washington'daki havaalanında, Fort Lauderdale Havalimanı'na uçuşu sırasında İç Güvenlik Bakanlığı elemanları tarafından gözaltına alındığını bildirdi.
Polisler tarafından 20-25 dakika tutulan Ali, Amerikan pasaportunu gösterdikten sonra serbest bırakıldı. Daha sonra Ali'nin uçağa binmesine izin verildi.
ABD'de yaz saati uygulamasının 12 Mart Pazar günü başlamasıyla bu ülke ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalacak.
Efsanevi sporcu Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr, ABD'de bir kez daha havalimanında gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.
Gazze'de, İsrail'in, ülkede ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren kanun tasarısına karşı gösteri düzenlendi
ABD Başkanı Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüşerek, Abbas'ı en yakın zamanda Beyaz Saray'a davet etti
Erdebil kentinde bir evde yaşanan patlama sonucu ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.
VW, emisyon testlerinde sahtekarlık yaptığı, adaleti engellediği ve yalan beyanla ürün ithal ettiğine yönelik üç farklı suçlamayı kabullendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ocak ayında ziyaret ettiği ülkede, FETÖ okullarının Maarif Vakfına devrine yönelik mutabakat anlaşması imzalandı
İsrail, hayatının yarıdan fazlasını hapishanede geçiren "Filistinli esirlerin önderi" lakaplı Nail el-Bergusi'yi bir kez daha müebbet hapis cezasına çarptırdı
Rusya Devlet Başkanı Putin, “Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en yakın zamanda kalkacaktır, bu konuda siyasi karar alındı" dedi
Paris Bölge Konseyinin şantiyelerde çalışanlara Fransızca bilme şartı kararı nedeniyle çıkan tartışmalar üzerine Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, Hukuk İşleri Dairesinden görüş istendiğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, “İki ülke sadece kayıplarını telafi etmekle yetinmeyip, aynı zamanda ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir, Moskova’nın da dileği bu yöndedir” dedi.
İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli gazeteci Kıyk, açlık grevini askıya aldı
Başkent Beyrut'ta Suriyeli mülteci çocuklar tarafından geliştirilen robotlar yarıştı
İran lideri Ayetullah Hamaney'in, dün Ruhani'nin de aralarında olduğu Uzmanlar Meclisi üyelerini kabul ettiği görüşmede hükümeti ekonomi konusunda eleştirmesinin ardından ülkenin birçok kentinde okunan cuma hutbelerinde Ruhani hükümetinin ekonomi politikaları hedefe konuldu
Çin, Özbekistan'ın Buhara şehrindeki sahalarda doğalgaz üretimi yapmak için 377,5 milyon dolar yatırım yapıyor
Yunanistan'ı Bulgaristan'a bağlayan dikey yol bağlantısı açılıyor.