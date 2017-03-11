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13:08, 11 Mart 2017 Cumartesi
Avrupa
10:56, 11 Mart 2017 Cumartesi

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Fitch 4 ülkenin kredi notunu açıkladı
Fitch 4 ülkenin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya, Litvanya, Slovenya ve Kolombiya'ya ilişkin kredi notu ve görünümleri açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fitch Ratings'ten yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğu, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, Almanya'nın cari fazlasının GSYİH'ye oranının 2015'te yüzde 8,3'ten 2016'da yüzde 8,5'e çıktığı, geçen yıl yüzde 1,9 büyüyen ülke ekonomisinin bu sene yüzde 1,8, gelecek yıl da yüzde 1,7 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

Litvanya

Fitch Ratings, Litvanya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "A-" seviyesinde korunduğunu, görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu.

Litvanya ile ilgili açıklamada, ülkenin, Avrupa Birliği (AB) üyesi olması ve avro bölgesinde bulunması nedeniyle, mali finansmanının istikrarlı ve kurumlarının güçlü olduğu ifade edildi.

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