10:56, 11 Mart 2017 Cumartesi

Fitch 4 ülkenin kredi notunu açıkladı





Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya, Litvanya, Slovenya ve Kolombiya'ya ilişkin kredi notu ve görünümleri açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fitch Ratings'ten yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğu, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi. Açıklamada, Almanya'nın cari fazlasının GSYİH'ye oranının 2015'te yüzde 8,3'ten 2016'da yüzde 8,5'e çıktığı, geçen yıl yüzde 1,9 büyüyen ülke ekonomisinin bu sene yüzde 1,8, gelecek yıl da yüzde 1,7 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi. Litvanya Fitch Ratings, Litvanya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "A-" seviyesinde korunduğunu, görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu. Litvanya ile ilgili açıklamada, ülkenin, Avrupa Birliği (AB) üyesi olması ve avro bölgesinde bulunması nedeniyle, mali finansmanının istikrarlı ve kurumlarının güçlü olduğu ifade edildi. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

İlgili Konular Fitch

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.