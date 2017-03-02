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Çavuşoğlu'ndan Hollanda'ya uyarı: Yaptırımımız ağır olur
Çavuşoğlu'ndan Hollanda'ya uyarı: Yaptırımımız ağır olur

Bugün Rotterdam'a gideceğini duyuran Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Eğer Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse, eğer böyle bir şey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rotterdam'a gideceğini duyurdu. Reuters Ajansı'na konuşan Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Ebu-Talep ise Dışişleri Bakanı'nın referandum kampanyası yapmasına izin çıkmadığını açıkladı. Belediye Başkanı, Çavuşoğlu'nu Rotterdam'da saygıyla ağırlayacaklarını da belirtti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Eğer Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse, eğer böyle bir şey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur" dedi.

Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da Almanya'da yapacağı bir etkinlik iptal edildi. Karara gerekçe olarak Kaya'nın konuşma yapacağı salonun, sadece pazar günleri ve tatil günlerinde kullanım izni olması gösterildi.



İlgili Konular Türkiye Hollanda Çavuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
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