11:15, 11 Mart 2017 Cumartesi

İstanbul'da 3 ilçede DHKP/C operasyonu



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İstanbul'un Sultangazi, Okmeydanı ve Küçükçekmece ilçelerinde DHKP/C'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Sultangazi, Okmeydanı ve Küçükçekmece'deki 10 adrese DHKP/C'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün propagandasını yapmaktan aranan E.E, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada firari olan S.K. ile "anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan aranan S.C. gözaltına alındı

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