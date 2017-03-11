11:21, 11 Mart 2017 Cumartesi

Beyaz Saray'dan Rakka açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Rakka operasyonu kapsamında 400 ilave askerin, "ABD'nin Suriye'deki müttefik unsurlarının DEAŞ'la mücadelesini hızlandırmak amacıyla" bölgeye gönderildiğini söyledi.

Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında Spicer, Rakka operasyonu ve Kırım'daki gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.

Suriye'ye gönderilen 400 ilave askerle ilgili değerlendirmeler yapan Spicer, Rakka operasyonu kapsamında ABD'nin Suriye'deki müttefik unsurlarının DEAŞ'la mücadelesini hızlandırmak için bu askerlerin gönderildiğini belirtti.

Spicer, ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve diğer ilgili kişilerin yakın takibinde sürecin ilerlediğini ifade etti.

Trump'ın ilgili komutanlara DEAŞ'la mücadele için gerekli yetki ve desteği verdiğini dile getiren Spicer, günün sonunda DEAŞ'la mücadelenin başarısının, komutanların ortaya koyacağı somut performans ile şekilleneceğini kaydetti.

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK

Spicer, Rusya'nın Kırım'ı işgaliyle ilgili bir soruya, "Büyükelçi Haley, Birleşmiş Milletlerde (BM), Kırım'ın işgalinden dolayı uygulanan yaptırımların, bu sorun çözülene kadar kalacağını açıkça dile getirdi. Başkan (Trump), her konuda ne yapacağını açıklayan bir stratejiyle hareket etmiyor. Kartlarını pazarlık stratejisini maksimize etmek için kapalı tutuyor." şeklinde konuştu.

WASHİNGTON'DA "DERİN DEVLET" TARTIŞMASI

Beyaz Saray yönetiminin ABD'de bir derin devletin varlığına inanıp inanmadığı şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Spicer, "Bence bunda şüphe yok. Eğer bir parti 8 yıl iktidarda kalırsa orada görev yapan bazı insanlar önceki yönetimin ajandasını takip etmek isteyebilir. Bence bu, kimseye sürpriz gelmemeli." değerlendirmesini yaptı.