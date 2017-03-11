Beyaz Saray'dan Rakka açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Rakka operasyonu kapsamında 400 ilave askerin, "ABD'nin Suriye'deki müttefik unsurlarının DEAŞ'la mücadelesini hızlandırmak amacıyla" bölgeye gönderildiğini söyledi.
Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında Spicer, Rakka operasyonu ve Kırım'daki gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.
Suriye'ye gönderilen 400 ilave askerle ilgili değerlendirmeler yapan Spicer, Rakka operasyonu kapsamında ABD'nin Suriye'deki müttefik unsurlarının DEAŞ'la mücadelesini hızlandırmak için bu askerlerin gönderildiğini belirtti.
Spicer, ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve diğer ilgili kişilerin yakın takibinde sürecin ilerlediğini ifade etti.
Trump'ın ilgili komutanlara DEAŞ'la mücadele için gerekli yetki ve desteği verdiğini dile getiren Spicer, günün sonunda DEAŞ'la mücadelenin başarısının, komutanların ortaya koyacağı somut performans ile şekilleneceğini kaydetti.
Spicer, Rusya'nın Kırım'ı işgaliyle ilgili bir soruya, "Büyükelçi Haley, Birleşmiş Milletlerde (BM), Kırım'ın işgalinden dolayı uygulanan yaptırımların, bu sorun çözülene kadar kalacağını açıkça dile getirdi. Başkan (Trump), her konuda ne yapacağını açıklayan bir stratejiyle hareket etmiyor. Kartlarını pazarlık stratejisini maksimize etmek için kapalı tutuyor." şeklinde konuştu.
Beyaz Saray yönetiminin ABD'de bir derin devletin varlığına inanıp inanmadığı şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Spicer, "Bence bunda şüphe yok. Eğer bir parti 8 yıl iktidarda kalırsa orada görev yapan bazı insanlar önceki yönetimin ajandasını takip etmek isteyebilir. Bence bu, kimseye sürpriz gelmemeli." değerlendirmesini yaptı.
Uluslararası Suçlara Karşı İnsanlığı Koruma Derneği Başkanı Batungwanayo, "Burundi'de 1962'den bu yana yaklaşık 2 bin 500 toplu mezar bulundu. Öldürülen bazı kişilerin de nehirlere ve tuğla fırınlarına atıldığını düşünüyoruz" dedi
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Rakka operasyonu kapsamında 400 ilave askerin, "ABD'nin Suriye'deki müttefik unsurlarının DEAŞ'la mücadelesini hızlandırmak amacıyla" gönderildiğini ifade etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya, Litvanya, Slovenya ve Kolombiya'ya ilişkin kredi notu ve görünümleri açıkladı.
ABD'de yaz saati uygulamasının 12 Mart Pazar günü başlamasıyla bu ülke ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalacak.
Efsanevi sporcu Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr, ABD'de bir kez daha havalimanında gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.
Gazze'de, İsrail'in, ülkede ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren kanun tasarısına karşı gösteri düzenlendi
ABD Başkanı Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüşerek, Abbas'ı en yakın zamanda Beyaz Saray'a davet etti
Erdebil kentinde bir evde yaşanan patlama sonucu ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.
VW, emisyon testlerinde sahtekarlık yaptığı, adaleti engellediği ve yalan beyanla ürün ithal ettiğine yönelik üç farklı suçlamayı kabullendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ocak ayında ziyaret ettiği ülkede, FETÖ okullarının Maarif Vakfına devrine yönelik mutabakat anlaşması imzalandı
İsrail, hayatının yarıdan fazlasını hapishanede geçiren "Filistinli esirlerin önderi" lakaplı Nail el-Bergusi'yi bir kez daha müebbet hapis cezasına çarptırdı
Rusya Devlet Başkanı Putin, “Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en yakın zamanda kalkacaktır, bu konuda siyasi karar alındı" dedi
Paris Bölge Konseyinin şantiyelerde çalışanlara Fransızca bilme şartı kararı nedeniyle çıkan tartışmalar üzerine Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, Hukuk İşleri Dairesinden görüş istendiğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, “İki ülke sadece kayıplarını telafi etmekle yetinmeyip, aynı zamanda ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarabilir, Moskova’nın da dileği bu yöndedir” dedi.
İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli gazeteci Kıyk, açlık grevini askıya aldı
Başkent Beyrut'ta Suriyeli mülteci çocuklar tarafından geliştirilen robotlar yarıştı