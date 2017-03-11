11:39, 11 Mart 2017 Cumartesi

Meteoroloji'den İstanbul için şiddetli yağış uyarısı





İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak ile sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili olacak. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün resmi sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün Marmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak. Bölgenin güney ve batı kesimleri ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak alacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalması beklenen İstanbul'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli eseceği belirtiliyor.

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