Güncelleme: 12:52, 11 Mart 2017 Cumartesi

İstanbul'da düşen helikopterle ilgili soruşturma başlatıldı





İstanbul Büyükçekmece'deki helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 kişinin hayatını kaybettiği Kuğu Havacılık ve Turizm AŞ'ye ait helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı. Atatürk Havalimanı'ndan dün saat 11.16'da kalkan Kuğu Havacılık ve Turizm AŞ'ye ait S-76 tipi Sikorsky TC-HEZ kuyruk tescilli helikopter, 11.21'de televizyon kulesine çarparak, Büyükçekmece sınırları içinde E-5 karayolu üzerine düşmüştü.



Kazada, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya'daki bölge satış yöneticisi Aleksandr Vanin, Rus uyruklu Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut hayatını kaybetmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.