13:05, 11 Mart 2017 Cumartesi

OSB'lerden 18 bin kişiye iş imkanı





Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, bu yıl içinde 7 organize sanayi bölgesi (OSB) daha açılacağını belirterek, "2017 yılı içinde açacağımız yeni OSB'ler, yurt genelinde 18 bin kişiye istihdam sağlayacak" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, OSB'lere ilişkin açıklamalarda bulundu. OSB'lerle istihdam politikalarını desteklemeyi, modern sağlıklı ortamlarda çalışma imkanı sunmayı ve sanayileşmenin dengeli dağılımıyla, şehirlerde düzenli kentleşmeyi sağlamayı amaçladıklarını anlatan Özlü, 2023 yılına kadar sanayide yüksek teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli üretim yapısına geçmek istediklerini söyledi. Bu hedeflere ulaşabilmek için planlı sanayinin gelişimine imkan sağlayan OSB'lerin, son derece önemli yatırım alanları olduğuna işaret eden Özlü, bugüne kadar 84'ü Marmara, 50'şeri İç Anadolu ve Karadeniz, 49'u Ege, 24'ü Akdeniz, 22'si Güneydoğu Anadolu ve 19'u Doğu Anadolu Bölgesi'nde olmak Türkiye'de toplam 298 OSB'ye tüzel kişilik kazandırdırıldığını belirtti. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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