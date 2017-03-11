13:17, 11 Mart 2017 Cumartesi

BM: Son 72 yÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k insani krizini yaÅŸÄ±yoruz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM), dÃ¼nyada 1945'den bu yana en bÃ¼yÃ¼k insani krizin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Acil Durumlar KoordinatÃ¶rÃ¼Â Stephen O'Brien,Â Nijerya,Â Somali,Â GÃ¼ney SudanÂ veÂ Yemen'de kÄ±tlÄ±k ve aÃ§lÄ±kla mÃ¼cadele eden 20 milyondan fazla kiÅŸi iÃ§in bir felaketin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi amacÄ±yla temmuz ayÄ±na kadar 4,4 milyar dolara ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

"TARÄ°HTE KRÄ°TÄ°K BÄ°R NOKTADA DURUYORUZ"

BM'nin kurulduÄŸu 1945'den bu yana ilk kez bÃ¶yle bir krizin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan O'Brien "Tarihte kritik bir noktada duruyoruz. KÃ¼resel olarak mÃ¼ÅŸterek ve eÅŸ gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ Ã§abalar olmazsa insanlar, Ã¶ylece aÃ§lÄ±ktan hayatÄ±nÄ± kaybedecek. BirÃ§ok insan daha Ã§ok acÄ± Ã§ekecek ve hastalÄ±klardan Ã¶lecek." ifadesini kullandÄ±.

BM ve GÃ¼ney Sudan hÃ¼kÃ¼metinin geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± ortak yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada Ã¼lkede, 100 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Unity eyaletine baÄŸlÄ± iki bÃ¶lgede kÄ±tlÄ±k olduÄŸu duyurulmuÅŸ, GÃ¼ney Sudan'da 4,9 milyon kiÅŸinin acil gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyacÄ± olduÄŸu vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.

UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (IOM) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, GÃ¼ney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda 20 milyon kiÅŸinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu aÃ§lÄ±k krizine Ã§Ã¶zÃ¼m bulunabilmesi iÃ§in uluslararasÄ± toplumu harekete geÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Millman, ÅŸiddetli kuraklÄ±k, Ã§atÄ±ÅŸmalar, istikrarsÄ±zlÄ±k, ÅŸiddet ve ekonomik kÃ¶tÃ¼leÅŸme nedeniyle bu Ã¼lkelerin belirli bÃ¶lgelerinde kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±n baÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini vurgulayarak, "Bu durum milyonlarca kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± tehlikeye atarak, onlarÄ± gÄ±da ve su arayÄ±ÅŸÄ±na mecbur bÄ±raktÄ±." demiÅŸti.

BM Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) geÃ§en ay GÃ¼ney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'in bazÄ± bÃ¶lgelerinde yaklaÅŸÄ±k 1,4 milyon Ã§ocuÄŸun yetersiz beslenme,Â iÃ§ savaÅŸÂ veÂ kÄ±tlÄ±kÂ sebebiyle Ã¶lÃ¼m tehdidi altÄ±nda olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.