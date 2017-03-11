BM: Son 72 yÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k insani krizini yaÅŸÄ±yoruz

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM), dÃ¼nyada 1945'den bu yana en bÃ¼yÃ¼k insani krizin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Acil Durumlar KoordinatÃ¶rÃ¼Â Stephen O'Brien,Â Nijerya,Â Somali,Â GÃ¼ney SudanÂ veÂ Yemen'de kÄ±tlÄ±k ve aÃ§lÄ±kla mÃ¼cadele eden 20 milyondan fazla kiÅŸi iÃ§in bir felaketin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi amacÄ±yla temmuz ayÄ±na kadar 4,4 milyar dolara ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
BM'nin kurulduÄŸu 1945'den bu yana ilk kez bÃ¶yle bir krizin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan O'Brien "Tarihte kritik bir noktada duruyoruz. KÃ¼resel olarak mÃ¼ÅŸterek ve eÅŸ gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ Ã§abalar olmazsa insanlar, Ã¶ylece aÃ§lÄ±ktan hayatÄ±nÄ± kaybedecek. BirÃ§ok insan daha Ã§ok acÄ± Ã§ekecek ve hastalÄ±klardan Ã¶lecek." ifadesini kullandÄ±.
BM ve GÃ¼ney Sudan hÃ¼kÃ¼metinin geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± ortak yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada Ã¼lkede, 100 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Unity eyaletine baÄŸlÄ± iki bÃ¶lgede kÄ±tlÄ±k olduÄŸu duyurulmuÅŸ, GÃ¼ney Sudan'da 4,9 milyon kiÅŸinin acil gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyacÄ± olduÄŸu vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.
UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (IOM) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, GÃ¼ney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda 20 milyon kiÅŸinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu aÃ§lÄ±k krizine Ã§Ã¶zÃ¼m bulunabilmesi iÃ§in uluslararasÄ± toplumu harekete geÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Millman, ÅŸiddetli kuraklÄ±k, Ã§atÄ±ÅŸmalar, istikrarsÄ±zlÄ±k, ÅŸiddet ve ekonomik kÃ¶tÃ¼leÅŸme nedeniyle bu Ã¼lkelerin belirli bÃ¶lgelerinde kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±n baÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini vurgulayarak, "Bu durum milyonlarca kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± tehlikeye atarak, onlarÄ± gÄ±da ve su arayÄ±ÅŸÄ±na mecbur bÄ±raktÄ±." demiÅŸti.
BM Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) geÃ§en ay GÃ¼ney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'in bazÄ± bÃ¶lgelerinde yaklaÅŸÄ±k 1,4 milyon Ã§ocuÄŸun yetersiz beslenme,Â iÃ§ savaÅŸÂ veÂ kÄ±tlÄ±kÂ sebebiyle Ã¶lÃ¼m tehdidi altÄ±nda olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ran BaÅŸsavcÄ±sÄ± Muntazeri, "BatÄ±'nÄ±n sahip olduÄŸu tÃ¼m imkanlarÄ±yla MÃ¼slÃ¼man toplumlara karÅŸÄ± kÃ¼ltÃ¼rel savaÅŸa girdiÄŸini" belriterek, Ã¼lkedeki sosyal medya uygulamalarÄ±nÄ±n kapatÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi
Hollanda kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NOS TV'ye gÃ¶re, Hollanda hÃ¼kÃ¼meti, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etti
BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Acil Durumlar KoordinatÃ¶rÃ¼ O'Brien, bazÄ± Ã¼lkelerde kÄ±tlÄ±k ve aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esindeki 20 milyon kiÅŸi iÃ§in harekete geÃ§ilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
UluslararasÄ± SuÃ§lara KarÅŸÄ± Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ± Koruma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Batungwanayo, "Burundi'de 1962'den bu yana yaklaÅŸÄ±k 2 bin 500 toplu mezar bulundu. Ã–ldÃ¼rÃ¼len bazÄ± kiÅŸilerin de nehirlere ve tuÄŸla fÄ±rÄ±nlarÄ±na atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" dedi
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, Rakka operasyonu kapsamÄ±nda 400 ilave askerin, "ABD'nin Suriye'deki mÃ¼ttefik unsurlarÄ±nÄ±n DEAÅž'la mÃ¼cadelesini hÄ±zlandÄ±rmak amacÄ±yla" gÃ¶nderildiÄŸini ifade etti
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, Almanya, Litvanya, Slovenya ve Kolombiya'ya iliÅŸkin kredi notu ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mleri aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD'de yaz saati uygulamasÄ±nÄ±n 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸlamasÄ±yla bu Ã¼lke ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki saat farkÄ± 1 saat azalacak.
Efsanevi sporcu Muhammed Ali'nin oÄŸlu Muhammed Ali Jr, ABD'de bir kez daha havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p sorgulandÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
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Erdebil kentinde bir evde yaÅŸanan patlama sonucu Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.
VW, emisyon testlerinde sahtekarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±, adaleti engellediÄŸi ve yalan beyanla Ã¼rÃ¼n ithal ettiÄŸine yÃ¶nelik Ã¼Ã§ farklÄ± suÃ§lamayÄ± kabullendi.
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Ä°srail, hayatÄ±nÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± hapishanede geÃ§iren "Filistinli esirlerin Ã¶nderi" lakaplÄ± Nail el-Bergusi'yi bir kez daha mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, â€œTÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma izinleri, vize kolaylÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk ÅŸirketlerine yÃ¶nelik yasaklar en yakÄ±n zamanda kalkacaktÄ±r, bu konuda siyasi karar alÄ±ndÄ±" dedi
Paris BÃ¶lge Konseyinin ÅŸantiyelerde Ã§alÄ±ÅŸanlara FransÄ±zca bilme ÅŸartÄ± kararÄ± nedeniyle Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmalar Ã¼zerine Maliye ve Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hukuk Ä°ÅŸleri Dairesinden gÃ¶rÃ¼ÅŸ istendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.