14:01, 11 Mart 2017 Cumartesi

Hollanda, Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun iniÅŸ iznini iptal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda'nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleriÂ BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun iniÅŸ iznini iptal ettiÄŸi belirtildi.Â YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun iniÅŸ izni hÃ¼kÃ¼met kararÄ±yla iptal edildi" denildi. Hollanda iptal kararÄ±na gÃ¼venlik endiÅŸelerini gerekÃ§e gÃ¶sterdi.Â

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼n Rotterdam'a gideceÄŸini duyurmuÅŸ, Reuters AjansÄ±'na konuÅŸan Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmed Ebu-Talep ise DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n referandum kampanyasÄ± yapmasÄ±na izin Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Belediye BaÅŸkanÄ±, Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nu Rotterdam'da saygÄ±yla aÄŸÄ±rlayacaklarÄ±nÄ± da belirtmiÅŸti.Â

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "EÄŸer Hollanda benim uÃ§uÅŸ iznimi iptal ederse, eÄŸer bÃ¶yle bir ÅŸey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mÄ±mÄ±z Ã§ok aÄŸÄ±r olur" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±

Ã–te yandan Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n da Almanya'da yapacaÄŸÄ± bir etkinlik iptal edildi. Karara gerekÃ§e olarak Kaya'nÄ±n konuÅŸma yapacaÄŸÄ± salonun, sadece pazar gÃ¼nleri ve tatil gÃ¼nlerinde kullanÄ±m izni olmasÄ± gÃ¶sterildi.

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