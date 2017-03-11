Hollanda, Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun iniÅŸ iznini iptal etti

Hollanda'nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleriÂ BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun iniÅŸ iznini iptal ettiÄŸi belirtildi.Â YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun iniÅŸ izni hÃ¼kÃ¼met kararÄ±yla iptal edildi" denildi. Hollanda iptal kararÄ±na gÃ¼venlik endiÅŸelerini gerekÃ§e gÃ¶sterdi.Â
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼n Rotterdam'a gideceÄŸini duyurmuÅŸ, Reuters AjansÄ±'na konuÅŸan Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmed Ebu-Talep ise DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n referandum kampanyasÄ± yapmasÄ±na izin Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Belediye BaÅŸkanÄ±, Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nu Rotterdam'da saygÄ±yla aÄŸÄ±rlayacaklarÄ±nÄ± da belirtmiÅŸti.Â
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "EÄŸer Hollanda benim uÃ§uÅŸ iznimi iptal ederse, eÄŸer bÃ¶yle bir ÅŸey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mÄ±mÄ±z Ã§ok aÄŸÄ±r olur" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±
Ã–te yandan Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n da Almanya'da yapacaÄŸÄ± bir etkinlik iptal edildi. Karara gerekÃ§e olarak Kaya'nÄ±n konuÅŸma yapacaÄŸÄ± salonun, sadece pazar gÃ¼nleri ve tatil gÃ¼nlerinde kullanÄ±m izni olmasÄ± gÃ¶sterildi.
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Ä°ran BaÅŸsavcÄ±sÄ± Muntazeri, "BatÄ±'nÄ±n sahip olduÄŸu tÃ¼m imkanlarÄ±yla MÃ¼slÃ¼man toplumlara karÅŸÄ± kÃ¼ltÃ¼rel savaÅŸa girdiÄŸini" belriterek, Ã¼lkedeki sosyal medya uygulamalarÄ±nÄ±n kapatÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi
Hollanda kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NOS TV'ye gÃ¶re, Hollanda hÃ¼kÃ¼meti, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etti
BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Acil Durumlar KoordinatÃ¶rÃ¼ O'Brien, bazÄ± Ã¼lkelerde kÄ±tlÄ±k ve aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esindeki 20 milyon kiÅŸi iÃ§in harekete geÃ§ilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
UluslararasÄ± SuÃ§lara KarÅŸÄ± Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ± Koruma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Batungwanayo, "Burundi'de 1962'den bu yana yaklaÅŸÄ±k 2 bin 500 toplu mezar bulundu. Ã–ldÃ¼rÃ¼len bazÄ± kiÅŸilerin de nehirlere ve tuÄŸla fÄ±rÄ±nlarÄ±na atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" dedi
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, Rakka operasyonu kapsamÄ±nda 400 ilave askerin, "ABD'nin Suriye'deki mÃ¼ttefik unsurlarÄ±nÄ±n DEAÅž'la mÃ¼cadelesini hÄ±zlandÄ±rmak amacÄ±yla" gÃ¶nderildiÄŸini ifade etti
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, Almanya, Litvanya, Slovenya ve Kolombiya'ya iliÅŸkin kredi notu ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mleri aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD'de yaz saati uygulamasÄ±nÄ±n 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸlamasÄ±yla bu Ã¼lke ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki saat farkÄ± 1 saat azalacak.
Efsanevi sporcu Muhammed Ali'nin oÄŸlu Muhammed Ali Jr, ABD'de bir kez daha havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p sorgulandÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Gazze'de, Ä°srail'in, Ã¼lkede ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren kanun tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, Abbas'Ä± en yakÄ±n zamanda Beyaz Saray'a davet etti
Erdebil kentinde bir evde yaÅŸanan patlama sonucu Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.
VW, emisyon testlerinde sahtekarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±, adaleti engellediÄŸi ve yalan beyanla Ã¼rÃ¼n ithal ettiÄŸine yÃ¶nelik Ã¼Ã§ farklÄ± suÃ§lamayÄ± kabullendi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ocak ayÄ±nda ziyaret ettiÄŸi Ã¼lkede, FETÃ– okullarÄ±nÄ±n Maarif VakfÄ±na devrine yÃ¶nelik mutabakat anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
Ä°srail, hayatÄ±nÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± hapishanede geÃ§iren "Filistinli esirlerin Ã¶nderi" lakaplÄ± Nail el-Bergusi'yi bir kez daha mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, â€œTÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma izinleri, vize kolaylÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk ÅŸirketlerine yÃ¶nelik yasaklar en yakÄ±n zamanda kalkacaktÄ±r, bu konuda siyasi karar alÄ±ndÄ±" dedi
Paris BÃ¶lge Konseyinin ÅŸantiyelerde Ã§alÄ±ÅŸanlara FransÄ±zca bilme ÅŸartÄ± kararÄ± nedeniyle Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmalar Ã¼zerine Maliye ve Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hukuk Ä°ÅŸleri Dairesinden gÃ¶rÃ¼ÅŸ istendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.