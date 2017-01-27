14:14, 11 Mart 2017 Cumartesi

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 69 gözaltı





İçişleri Bakanlığının "140 Terör İhbar Hattı"na yapılan ihbarın ardından DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 67'si yabancı uyruklu 69 şüpheli yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul'da DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, 69 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığının "140 Terör İhbar Hattı"nı arayan bir vatandaşın, DEAŞ'a katılmak üzere yurt dışından gelen çok sayıda kişinin örgüt sorumlularınca Suriye'ye götürüleceğini bildirmesi üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında, 9 Mart'ta Başakşehir ve Pendik'te 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün İstanbul Anadolu yakası sorumlularından M.N. ve N.N'nin de aralarında bulunduğu 69 kişi gözaltına alındı. Örgüt sorumlularının emniyetteki sorgularının sürdüğü, 21'i erkek, 17'si kadın ve 29'u çocuk 67 yabancının ise işlemlerin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

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