İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 69 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, 69 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığının "140 Terör İhbar Hattı"nı arayan bir vatandaşın, DEAŞ'a katılmak üzere yurt dışından gelen çok sayıda kişinin örgüt sorumlularınca Suriye'ye götürüleceğini bildirmesi üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, 9 Mart'ta Başakşehir ve Pendik'te 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün İstanbul Anadolu yakası sorumlularından M.N. ve N.N'nin de aralarında bulunduğu 69 kişi gözaltına alındı.
Örgüt sorumlularının emniyetteki sorgularının sürdüğü, 21'i erkek, 17'si kadın ve 29'u çocuk 67 yabancının ise işlemlerin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.
Hollanda hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesinin ardından Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Daire Başkanı Tümgeneral Dişli'nin 15 Temmuz günü, içinde silah olan çantayla komuta katına çıktığı öğrenildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesiyle ilgili, 'Bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye'ye nasıl gelecek?" dedi
İçişleri Bakanlığının "140 Terör İhbar Hattı"na yapılan ihbarın ardından DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 67'si yabancı uyruklu 69 şüpheli yakalandı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, bu yıl içinde 7 organize sanayi bölgesi (OSB) daha açılacağını belirterek, "2017 yılı içinde açacağımız yeni OSB'ler, yurt genelinde 18 bin kişiye istihdam sağlayacak" dedi
İstanbul Büyükçekmece'deki helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak ile sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor
İstanbul'un Sultangazi, Okmeydanı ve Küçükçekmece ilçelerinde DHKP/C'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
Bugün Rotterdam'a gideceğini duyuran Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Eğer Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse, eğer böyle bir şey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cenevre sürecinin bizi sonuca taşıması için başta rejim olmak üzere, bütün tarafların samimiyetle çalışması gerekiyor. Bir terör örgütüyle diğerinin bertaraf edilmeyeceği de artık kabul edilmelidir" dedi
Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan umresi turları için kayıtlar 14 Mart Salı günü başlıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 20 ilde operasyon gerçekleştirildi
Sermaye Piyasası Kurulu, Ekrem Dumanlı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi
"Herkes İçin Masallar" projesinde ülkeler, milli kültürlerinde yer alan “sevgi ve aşk” temalı hikayeleri farklı ülke ve kültürlerden insanlarla paylaşacak
Uluslararası İnsani Forumu, Türkiye'nin insani yardım konusundaki çalışmalarından dolayı İstanbul'u 2016'nın "İnsanlık Başkenti" seçti
Cumhurbaşkanlığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda 6 üniversiteye rektör atadı.