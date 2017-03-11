'Ä°ran'da sosyal medya uygulamalarÄ± kapatÄ±labilir'

Ä°ranÂ BaÅŸsavcÄ±sÄ±Â Muhammed Cafer Muntazeri, Ã¼lkedekiÂ sosyal medyaÂ uygulamalarÄ±nÄ±n kapatÄ±labileceÄŸini belirtti.
Ä°ran resmi haber ajansÄ± IRNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, baÅŸkent Tahran'da dÃ¼zenlenen bir tÃ¶rende konuÅŸan Muntazeri, "Ä°nternetin birtakÄ±m avantajlarÄ± olsa da oldukÃ§a tehlikeli bir cehennem yataÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸebiliyor." dedi.
Ä°nternetin kÄ±sÄ±tlanmasÄ±na gelen tepkilere de iÅŸaret eden Muntazeri, "Bize, 'Åžu uygulamayÄ± kapatmayÄ±n halkÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ elinden almayÄ±n' diyorlar. Bu nasÄ±l Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k?" ifadelerini kullandÄ±.
"BatÄ±'nÄ±n sahip olduÄŸu tÃ¼m imkanlarÄ±yla MÃ¼slÃ¼man toplumlara karÅŸÄ± kÃ¼ltÃ¼rel savaÅŸa girdiÄŸini" Ã¶ne sÃ¼ren Muntazeri, Ã‡in'i internet kÄ±sÄ±tlamalarÄ± konusunda Ã¶rnek gÃ¶stererek, "NÃ¼fusunun az bir kÄ±smÄ± MÃ¼slÃ¼man olan Ã‡in, BatÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermiyor. O halde biz neden bunu yapmayalÄ±m?" diye konuÅŸtu.
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, 2013'te gÃ¶reve geldiÄŸinde halka daha Ã¶zgÃ¼r bir basÄ±n ve internet sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸti ancak Ruhani'nin bu sÃ¶zleri Ã¶zellikle muhafazakar muhalefet tarafÄ±ndan eleÅŸtirilerin hedefi olmuÅŸtu.
Ä°ran BaÅŸsavcÄ±sÄ± Muntazeri, "BatÄ±'nÄ±n sahip olduÄŸu tÃ¼m imkanlarÄ±yla MÃ¼slÃ¼man toplumlara karÅŸÄ± kÃ¼ltÃ¼rel savaÅŸa girdiÄŸini" belriterek, Ã¼lkedeki sosyal medya uygulamalarÄ±nÄ±n kapatÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi
Hollanda kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NOS TV'ye gÃ¶re, Hollanda hÃ¼kÃ¼meti, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etti
BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Acil Durumlar KoordinatÃ¶rÃ¼ O'Brien, bazÄ± Ã¼lkelerde kÄ±tlÄ±k ve aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esindeki 20 milyon kiÅŸi iÃ§in harekete geÃ§ilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
UluslararasÄ± SuÃ§lara KarÅŸÄ± Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ± Koruma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Batungwanayo, "Burundi'de 1962'den bu yana yaklaÅŸÄ±k 2 bin 500 toplu mezar bulundu. Ã–ldÃ¼rÃ¼len bazÄ± kiÅŸilerin de nehirlere ve tuÄŸla fÄ±rÄ±nlarÄ±na atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" dedi
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, Rakka operasyonu kapsamÄ±nda 400 ilave askerin, "ABD'nin Suriye'deki mÃ¼ttefik unsurlarÄ±nÄ±n DEAÅž'la mÃ¼cadelesini hÄ±zlandÄ±rmak amacÄ±yla" gÃ¶nderildiÄŸini ifade etti
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, Almanya, Litvanya, Slovenya ve Kolombiya'ya iliÅŸkin kredi notu ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mleri aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD'de yaz saati uygulamasÄ±nÄ±n 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸlamasÄ±yla bu Ã¼lke ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki saat farkÄ± 1 saat azalacak.
Efsanevi sporcu Muhammed Ali'nin oÄŸlu Muhammed Ali Jr, ABD'de bir kez daha havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p sorgulandÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Gazze'de, Ä°srail'in, Ã¼lkede ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren kanun tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, Abbas'Ä± en yakÄ±n zamanda Beyaz Saray'a davet etti
Erdebil kentinde bir evde yaÅŸanan patlama sonucu Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.
VW, emisyon testlerinde sahtekarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±, adaleti engellediÄŸi ve yalan beyanla Ã¼rÃ¼n ithal ettiÄŸine yÃ¶nelik Ã¼Ã§ farklÄ± suÃ§lamayÄ± kabullendi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ocak ayÄ±nda ziyaret ettiÄŸi Ã¼lkede, FETÃ– okullarÄ±nÄ±n Maarif VakfÄ±na devrine yÃ¶nelik mutabakat anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
Ä°srail, hayatÄ±nÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± hapishanede geÃ§iren "Filistinli esirlerin Ã¶nderi" lakaplÄ± Nail el-Bergusi'yi bir kez daha mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, â€œTÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma izinleri, vize kolaylÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk ÅŸirketlerine yÃ¶nelik yasaklar en yakÄ±n zamanda kalkacaktÄ±r, bu konuda siyasi karar alÄ±ndÄ±" dedi
Paris BÃ¶lge Konseyinin ÅŸantiyelerde Ã§alÄ±ÅŸanlara FransÄ±zca bilme ÅŸartÄ± kararÄ± nedeniyle Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmalar Ã¼zerine Maliye ve Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hukuk Ä°ÅŸleri Dairesinden gÃ¶rÃ¼ÅŸ istendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.