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15:41, 11 Mart 2017 Cumartesi
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14:30, 11 Mart 2017 Cumartesi

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'Ä°ran'da sosyal medya uygulamalarÄ± kapatÄ±labilir'
'Ä°ran'da sosyal medya uygulamalarÄ± kapatÄ±labilir'

Ä°ran BaÅŸsavcÄ±sÄ± Muntazeri, "BatÄ±'nÄ±n sahip olduÄŸu tÃ¼m imkanlarÄ±yla MÃ¼slÃ¼man toplumlara karÅŸÄ± kÃ¼ltÃ¼rel savaÅŸa girdiÄŸini" belriterek, Ã¼lkedeki sosyal medya uygulamalarÄ±nÄ±n kapatÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ranÂ BaÅŸsavcÄ±sÄ±Â Muhammed Cafer Muntazeri, Ã¼lkedekiÂ sosyal medyaÂ uygulamalarÄ±nÄ±n kapatÄ±labileceÄŸini belirtti.

Ä°ran resmi haber ajansÄ± IRNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, baÅŸkent Tahran'da dÃ¼zenlenen bir tÃ¶rende konuÅŸan Muntazeri, "Ä°nternetin birtakÄ±m avantajlarÄ± olsa da oldukÃ§a tehlikeli bir cehennem yataÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸebiliyor." dedi.

Ä°nternetin kÄ±sÄ±tlanmasÄ±na gelen tepkilere de iÅŸaret eden Muntazeri, "Bize, 'Åžu uygulamayÄ± kapatmayÄ±n halkÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ elinden almayÄ±n' diyorlar. Bu nasÄ±l Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k?" ifadelerini kullandÄ±.

"BatÄ±'nÄ±n sahip olduÄŸu tÃ¼m imkanlarÄ±yla MÃ¼slÃ¼man toplumlara karÅŸÄ± kÃ¼ltÃ¼rel savaÅŸa girdiÄŸini" Ã¶ne sÃ¼ren Muntazeri, Ã‡in'i internet kÄ±sÄ±tlamalarÄ± konusunda Ã¶rnek gÃ¶stererek, "NÃ¼fusunun az bir kÄ±smÄ± MÃ¼slÃ¼man olan Ã‡in, BatÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermiyor. O halde biz neden bunu yapmayalÄ±m?" diye konuÅŸtu.

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, 2013'te gÃ¶reve geldiÄŸinde halka daha Ã¶zgÃ¼r bir basÄ±n ve internet sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸti ancak Ruhani'nin bu sÃ¶zleri Ã¶zellikle muhafazakar muhalefet tarafÄ±ndan eleÅŸtirilerin hedefi olmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular iran
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Ä°ran BaÅŸsavcÄ±sÄ± Muntazeri, "BatÄ±'nÄ±n sahip olduÄŸu tÃ¼m imkanlarÄ±yla MÃ¼slÃ¼man toplumlara karÅŸÄ± kÃ¼ltÃ¼rel savaÅŸa girdiÄŸini" belriterek, Ã¼lkedeki sosyal medya uygulamalarÄ±nÄ±n kapatÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi
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