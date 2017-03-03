14:32, 11 Mart 2017 Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hollanda'ya sert tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal eden Hollanda'ya sert sözlerle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Hollanda, bir sıçrarsın, iki sıçrarsın ama bilesin ki oradaki vatandaşlarım sizin tezgahınızı bozacaklar 16 Nisan'da'' dedi. Erdoğan, ''Bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye'ye nasıl gelecek?'' ifadesini kullandı.."

'BENİM VATANDAŞLARIM SİZİM TEZGAHINIZI BOZACAKLAR'

Erdoğan,Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanımız Hollanda'da vatandaşlarımızla buluşma programına gidecekken kendisine 'uçuşa yasak' haberi geldi. Düşünün, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı vatandaşlarıyla buluşmak için Hollanda'ya gidecek, Hollanda 'uçuşa yasak' notasını geçiyor. Hollanda, bir sıçrarsın, iki sıçrarsın ama bilesin ki oradaki benim vatandaşlarım sizin tezgahınızı bozacaklar 16 Nisan'da. İstediğiniz kadar baskı yapın, istediğiniz kadar teröristleri ülkenizde besleyin, büyütün, bunların hepsi size ters olarak dönecek ve bunlara yönelik şüphesiz ki 16 Nisan'dan sonra bizler uygulamalarımızı başlatacağız. Bizler sabırlıyız."

"BUNDAN SONRA SENİN UÇAKLARIN BAKALIM TÜRKİYE'YE NASIL GELECEK"

"İşte şu anda Bağcıların insanları, buradan Hollanda'ya notasını veriyor. Sen istediğin kadar Dışişleri Bakanımızın uçağını kaldırma, bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye'ye nasıl gelecek? Tabi burada ben diplomasiyi konuşuyorum, yoksa vatandaşların seyahatini değil, o ayrı bir konu ve bunların değerlendirmesini ona göre yapacağız. Bunlar ne siyaset biliyor, ne uluslararası diplomasi nedir bunu biliyor. Bunlar bu kadar ürkek, bu kadar korkak. Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist. Bunu böyle biliniz."