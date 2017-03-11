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02:00, 12 Mart 2017 Pazar
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 01:15, 12 Mart 2017 Pazar

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Ege'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± geÃ§iÅŸlerinde rekor dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ
Ege'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± geÃ§iÅŸlerinde rekor dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ

UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Joel Millman, geÃ§en yÄ±l 1 Ocak-8 Mart arasÄ±nda deniz yoluyla Yunanistan'a 134 bin 48 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸini, 2017'de ise bu sayÄ±nÄ±n sadece 2 bin 724'te kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (IOM) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Joel Millman, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 8 Mart'a kadar 19 bin 567Â sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Akdeniz'i geÃ§erek Avrupa'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde bu verinin 143 bin 544 olduÄŸunu belirterek, aradaki farka dikkati Ã§ekti.

GeÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde Yunanistan'a 134 bin 48 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸini, 2017'de bu sayÄ±nÄ±n sadece 2 bin 724'te kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Millman, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"TÃ¼rkiye'nin AB ileÂ gÃ¶Ã§ mutabakatÄ±, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ girdikten hemen sonra etkisini gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±. Bu inkar edilemez, Ã§Ã¼nkÃ¼ mutabakat imzalandÄ±ktan sonra dramatik bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±. AyrÄ±ca Ege'de geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde 347 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, bu yÄ±l 2 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã¶ldÃ¼."

Millman,Â Ege'de alÄ±nan Ã¶nlemlerden sonra insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ±n taktik deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sayÄ±larÄ± az da olsa bazÄ± Suriyelilerin Libya Ã¼zerinden Avrupa'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.



Ä°lgili Konular IOM sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± geÃ§iÅŸleri
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Ege'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± geÃ§iÅŸlerinde rekor dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ

UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Joel Millman, geÃ§en yÄ±l 1 Ocak-8 Mart arasÄ±nda deniz yoluyla Yunanistan'a 134 bin 48 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸini, 2017'de ise bu sayÄ±nÄ±n sadece 2 bin 724'te kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
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