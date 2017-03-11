Ege'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± geÃ§iÅŸlerinde rekor dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ

UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (IOM) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Joel Millman, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 8 Mart'a kadar 19 bin 567Â sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Akdeniz'i geÃ§erek Avrupa'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde bu verinin 143 bin 544 olduÄŸunu belirterek, aradaki farka dikkati Ã§ekti.
GeÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde Yunanistan'a 134 bin 48 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸini, 2017'de bu sayÄ±nÄ±n sadece 2 bin 724'te kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Millman, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"TÃ¼rkiye'nin AB ileÂ gÃ¶Ã§ mutabakatÄ±, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ girdikten hemen sonra etkisini gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±. Bu inkar edilemez, Ã§Ã¼nkÃ¼ mutabakat imzalandÄ±ktan sonra dramatik bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±. AyrÄ±ca Ege'de geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde 347 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, bu yÄ±l 2 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã¶ldÃ¼."
Millman,Â Ege'de alÄ±nan Ã¶nlemlerden sonra insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ±n taktik deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sayÄ±larÄ± az da olsa bazÄ± Suriyelilerin Libya Ã¼zerinden Avrupa'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Joel Millman, geÃ§en yÄ±l 1 Ocak-8 Mart arasÄ±nda deniz yoluyla Yunanistan'a 134 bin 48 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸini, 2017'de ise bu sayÄ±nÄ±n sadece 2 bin 724'te kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n aracÄ±nÄ±n tutulduÄŸu yerde toplanan TÃ¼rk gÃ¶stericilere coplarla saldÄ±rdÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceÄŸinin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ± Ã¶nÃ¼ndeki yolu trafiÄŸe kapatan Hollanda polisi, birkaÃ§ saat sonra Aile BakanÄ± Kayan'Ä±n aracÄ±nÄ±n bulunduÄŸu konvoyu ikinci defa durdurdu
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ailesiyle Beyaz Saray'da bulunduÄŸu sÄ±rada sÄ±rt Ã§antalÄ± bir kiÅŸinin iÃ§eri girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya Essen'de, olasÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri kapatÄ±ldÄ±
Mesut Barzani, "Irak'Ä±n baÅŸÄ±na gelenlerden Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti sorumludur" dedi
Yemen Yerel YÃ¶netimler BakanÄ± Feth, Hudeyde ilindeki 600 diyaliz hastasÄ±na yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
TÃ¼rkiye'nin Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi UyanÄ±k, "SanatÄ± ve onun bir parÃ§asÄ± olan sinemayÄ±, dizileri Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼rel iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinde gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kÃ¶prÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi
Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i, "Kosova Ordusu oylanmazsa istifa ederim" dedi
Rus aktivistler iÅŸgal edilen KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n KerÃ§ ÅŸehrinin ismini deÄŸiÅŸtirmeyi Ã¶nerdi.
Ä°ptal edilen etkinliÄŸin yapÄ±lacaÄŸÄ± Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde, polisler gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Hollanda basÄ±nÄ±nÄ±n da rezidans Ã¶nÃ¼nde bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor.
Libya parlamentosunda yer alan 70 milletvekili, silahlÄ± gruplarÄ±n petrol bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar nedeniyle siyasi diyaloÄŸun sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kanser HastalarÄ±nÄ±n BakÄ±mÄ± Ä°Ã§in YardÄ±m ve Umut ProgramÄ± yetkilisi HÄ±zÄ±r, "Fuardan elde edilecek kazancÄ±n yÃ¼zde 20'sini kanser hastasÄ± kadÄ±nlarÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu ilaÃ§larÄ±n temini iÃ§in kullanacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n Bab Musalla bÃ¶lgesinde meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re 41 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 100'den fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada Azerbaycan ordusundan bir asker ÅŸehit oldu
KÄ±rgÄ±zistan UlaÅŸtÄ±rma ve Yol BakanÄ± JamÅŸitbek Kalilov, Ã‡in'in KÄ±rgÄ±z plakalÄ± tenteli dorse tÄ±rlarÄ±n Ã¼lkesine giriÅŸini yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±