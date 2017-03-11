Yaban mersini yaÅŸlÄ±larda beyin fonksiyonlarÄ±nÄ± geliÅŸtiriyor

AraÅŸtÄ±rmalar, konsantre yaban mersini suyu tÃ¼ketiminin yaÅŸlÄ± insanlarda beynin biliÅŸsel fonksiyonlarÄ±nÄ± geliÅŸtirdiÄŸini saptadÄ±.
Exeter Ãœniversitesinin yaptÄ±ÄŸÄ± ve Ã¼niversitenin web sayfasÄ±nda yayÄ±mlanan araÅŸtÄ±rma, dÃ¼zenli olarakÂ yaban mersini suyu tÃ¼ketenÂ 65-77 yaÅŸlarÄ±ndakiÂ saÄŸlÄ±klÄ± bireylerinÂ biliÅŸsel iÅŸlevlerinde geliÅŸme olduÄŸunu, ayrÄ±ca bu kiÅŸilerinÂ beyinlerine giden kan akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ve Ã§alÄ±ÅŸma belleklerinin de iyileÅŸtiÄŸini ortaya koydu.
AraÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda, 26Â saÄŸlÄ±klÄ± denekten 12'sine 12 hafta boyunca her gÃ¼n 260 gram yaban mersininden elde edilen 30 mililitre konsantre yaban mersini suyu iÃ§irildi. 14 deneÄŸe ise placebo verildi.
Her gÃ¼n 5 porsiyondan fazla sebze ve meyve tÃ¼kettiÄŸini belirten kiÅŸiler araÅŸtÄ±rmaya dahil edilmezken, tÃ¼m deneklere Ã§alÄ±ÅŸma boyunca normal beslenmelerine devam etmeleri sÃ¶ylendi.Â
12 haftalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resinin Ã¶ncesinde ve sonrasÄ±nda biliÅŸsel testlere tabi tutulan deneklerin beyinleri MR ile taranarak, beyinlerine giden kan miktarÄ± Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.
Yaban mersini desteÄŸi alan grubun, placebo verilenlerle gÃ¶re, beyinlerinin testlerle ilgili bÃ¶lgelerindeki aktivitelerde belirgin artÄ±ÅŸlar gÃ¶zlemlendi. AyrÄ±ca bu kiÅŸilerin Ã§alÄ±ÅŸma belleklerinde iyileÅŸme ve beyinlerine giden kanda artÄ±ÅŸ gÃ¶zlendi.
AraÅŸtÄ±rma ekibinden, Exeter Ãœniversitesi Spor veÂ SaÄŸlÄ±kÂ Bilimleri BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± Dr. Joanna Bowtell, "BiliÅŸsel iÅŸlevlerimiz, yaÅŸlandÄ±kÃ§a azalma eÄŸilimindedir ancakÂ Ã¶nceki araÅŸtÄ±rmalar, beynin bu iÅŸlevinin,Â saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸlÄ± bireylerde bitkisel beslenme aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± diyetlerle daha iyi korunabileceÄŸini gÃ¶stermiÅŸti." dedi.
Ã–zellikle koyu renk meyve ve sebzelerde bulunan flavonoid adlÄ± madde bakÄ±mÄ±ndan zengin olan yaban mersinin antioksidan ve antiinflamatuar Ã¶zellikleri bilinirken, Ã¶nceki araÅŸtÄ±rmalar sebze-meyve aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin beslenenlerin demansa yakalanma riskinin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± saptamÄ±ÅŸtÄ±.
YaÅŸlÄ±larda, dÃ¼zenli yaban mersini suyu tÃ¼ketimi beynin biliÅŸsel fonksiyonlarÄ±nÄ± olumlu yÃ¶nde etkiliyor
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