Depresyon, zamanÄ±nda tedaviyle ÅŸiddete dÃ¶nÃ¼ÅŸmeden dÃ¼zelebilir

ÃœskÃ¼dar Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Aile iÃ§i ÅŸiddet diyorsunuz ama arkasÄ±nda depresyon var. Erkekte, kadÄ±nda depresyon var. Bu depresyon ÅŸiddet ÅŸeklinde yaÅŸanÄ±yor. AslÄ±nda tedavi edilse ÅŸiddete dÃ¶nÃ¼ÅŸmeden dÃ¼zelebilir." dedi.
Prof. Dr. Tarhan,Â Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde dÃ¼zenlenen "2. Psikiyatri Zirvesi ve 9. Ulusal Anksiyete Kongresi" kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±.
DÃ¼nyaÂ SaÄŸlÄ±kÂ Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re, depresyonun Ã¶nlem alÄ±nmazsa 2020'de, insanlarÄ±n ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bozan, yaÅŸam kalitesini dÃ¼ÅŸÃ¼ren rahatsÄ±zlÄ±klar arasÄ±nda ikinci sÄ±raya yÃ¼kseleceÄŸini vurgulayan Tarhan, "Sokakta dolaÅŸan her 100 kiÅŸiden 17'sinde klinik depresyon (ileri derecede depresyon) hastalÄ±ÄŸÄ± var. Bunun yanÄ±nda yÃ¼zde 40-50 civarÄ±nda da depresif belirti var. Bu belirtiler keyifsizlik, umursamazlÄ±k, karamsarlÄ±k, Ã¶fkelilik, sinirlilik." dedi.
Tarhan, 100 bin nÃ¼fuslu bir ÅŸehirde 17 bin kiÅŸinin klinik depresyon nedeniyle tedaviye ihtiyaÃ§ duymasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir konu olduÄŸunu kaydeden Tarhan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"TÃ¼rkiye geneline baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, nÃ¼fusun yÃ¼zde 17'si, yani 10 milyona yakÄ±n kiÅŸinin depresyon olma sÃ¼reci sÃ¶z konusu. Tabii bu sayÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu tedavisiz kalÄ±yor. Yine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 'aile iÃ§i ÅŸiddet' diyorsunuz ama arkasÄ±nda depresyon var. Erkekte depresyon var, kadÄ±nda depresyon var. Bu depresyon ÅŸiddet ÅŸeklinde yaÅŸanÄ±yor. AslÄ±nda tedavi edilse ÅŸiddete dÃ¶nÃ¼ÅŸmeden dÃ¼zelebilir."
"Ã–rtÃ¼lÃ¼ depresyon" gÃ¶rÃ¼len kiÅŸilerin ise bÃ¶yle bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bulunduÄŸunu bilmediÄŸine deÄŸinen Tarhan, bu hastalÄ±ÄŸÄ±nÂ erkeklerde daha Ã§ok Ã¶fke, kadÄ±nlarda ise aÄŸlama ÅŸeklinde ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nde duygularÄ±n Ã§oÄŸunlukla bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Tarhan, "Ne oluyor? Mide hastalÄ±ÄŸÄ±, kalp hastalÄ±ÄŸÄ± gibi hekime gidiyor, doktorlar 'sinirsel' diyor. Ama buna hasta yakÄ±nlarÄ± inanmÄ±yor. KiÅŸi oysa depresyon geÃ§iriyor." diye konuÅŸtu.
GeliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde yaÅŸam standardÄ±nÄ±n sosyal dayanaÄŸÄ±nÄ±n zayÄ±f olmasÄ±nÄ±n da depresyon sebepleri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Tarhan, Irak savaÅŸÄ±nda Amerikan askerlerinin kola iÃ§emedikleri iÃ§in depresyon yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, aile iÃ§i ÅŸiddetin arkasÄ±nda depresyonun olduÄŸunu ve tedavi edildiÄŸinde ÅŸiddete dÃ¶nÃ¼ÅŸmeden dÃ¼zelebileceÄŸini sÃ¶yledi
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Evlenen Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± 2016'da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. BoÅŸanan Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± da bu dÃ¶nemde bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 4,3 azalarak 126 bin 164 olarak gerÃ§ekleÅŸti.
DiÅŸ eksikliÄŸi, zaman iÃ§ersinde bireylerde duygusal travmaya neden oluyor
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ABD Ulusal SaÄŸlÄ±k EnstitÃ¼leri, Ä°ngiliz iki firma tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ve sivrisinek salyasÄ± yoluyla bulaÅŸan tÃ¼m hastalÄ±klara karÅŸÄ± toplu olarak etki gÃ¶stereceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len yeni bir aÅŸÄ±nÄ±n test aÅŸamasÄ± iÃ§in 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ arÄ±yor
Otizmin, belirtileri ortaya Ã§Ä±kmadan Ã¶nce MR ile teÅŸhis edilebileceÄŸi belirtildi
Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, doÄŸal beslenmiÅŸ hayvanlardaki kÄ±rmÄ±zÄ± et proteinlerinin kilo vermeyi baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dinÃ§ kalmayÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Bilim adamlarÄ±, kalori tÃ¼ketimini azaltmanÄ±n hÃ¼crede yaÅŸlanma sÃ¼recini yavaÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfetti