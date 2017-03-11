Antarktika'daki 'yeÅŸil buzul'un gizemi Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼

Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 5 Mart'ta Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarda Antartika'nÄ±n Granite Harbor bÃ¶lgesinde buzullarÄ±n yeÅŸil renge dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu.
FotoÄŸraflarÄ±n yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bilim dÃ¼nyasÄ± da bu kareleri mercek altÄ±na aldÄ±. Antarctic Climate and Ecosystems Cooperative Research Center Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Dr Jan Lieser'a gÃ¶re sÃ¶z konusu renk deÄŸiÅŸiminin nedeni 'Fitoplankton'
Zira FitoplanktonlarÄ±n Ã§oÄŸu Ã§Ä±plak gÃ¶z ile gÃ¶rÃ¼lemeyecek kadar kÃ¼Ã§Ã¼ktÃ¼r. Ancak yeteri kadar sayÄ±da bir arada olduklarÄ±nda hÃ¼crelerinde bulunan klorofil sayesinde suda yeÅŸil renkli olarak gÃ¶rÃ¼lebilirler.
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NASA'nÄ±n 5 Mart'ta Ã§ektiÄŸi Antarktika'daki buzullarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n renk deÄŸiÅŸtirdiÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren fotoÄŸraf iÃ§in aÃ§Ä±klama geldi
Ä°TÃœ Ã¶ÄŸrencilerinden oluÅŸan "Ä°TÃœ Rover TakÄ±mÄ±" yerli otomobil ve uÃ§ak Ã¼retimine de Ã¶rnek olabilecek tamamÄ± milli "insansÄ±z kara aracÄ±" Ã¼retti
ERÃœ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. HalÄ±cÄ±, "TÃ¼rk bilim insanlarÄ± olarak kÄ±tayla ilgili yapabildiÄŸimiz kadar bilimsel makale Ã¼retmek, Antarktika'da TÃ¼rkiye'nin bir bilim Ã¼ssÃ¼nÃ¼n bulunmasÄ±nÄ± ve kÄ±tada sÃ¶z sahibi olmak istiyoruz." dedi.
Peruâ€™daki UluslararasÄ± Patates Merkezi ve MÃ¼hendislik ve Teknoloji Ãœniversitesi, Amerikan Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA) ile ortak yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla Marsâ€™ta patates yetiÅŸtirmeye baÅŸlayacak
Bilim adamlarÄ±, hÃ¼creler arasÄ±ndaki iletiÅŸimi saÄŸlayan sitokin tÃ¼rÃ¼ bir enzimin, kansere karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini uyararak tÃ¼mÃ¶r oluÅŸumunu gerilettiÄŸini keÅŸfetti
ABD'de bilim adamlarÄ± ,belirsiz komutlarÄ± soru sorarak netleÅŸtiren robot yazÄ±lÄ±mÄ± geliÅŸtirildi
Rekabet Kurumu, hakim durumu kÃ¶tÃ¼ye kullanmayÄ± yasaklayan kanun maddelerini ihlal edip etmediÄŸinin tespitine yÃ¶nelik Google'a soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi.
Ä°stanbul'daki "kuyu" kÃ¶peÄŸi kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na icat ettikleri "kurtarma kolu" ile destek veren Ã¶zel bir lisenin robotik takÄ±mÄ±, yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lmak Ã¼zere ABD'ye hareket etti
Bakan Arslan, TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ±nÄ±n kurulmasÄ±na iliÅŸkin, "Ãœlkemizde de artÄ±k uydu parÃ§alarÄ±nÄ± Ã¼retebilir hale geleceÄŸiz ve TÃ¼rksat 6A'yÄ± inÅŸallah tamamen milli ve yerli katkÄ±larla Ã¼lkemizde Ã¼retmiÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi
BiliÅŸim Vadisi'nin birinci etap inÅŸaatÄ± bitirildiÄŸinde yaklaÅŸÄ±k 100 bin nitelikli insana, iÅŸ ve istihdam saÄŸlanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ã‡evresindeki gaz ve diÄŸer materyalleri soÄŸuran kara delik istiap haddine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan dÄ±ÅŸa doÄŸru akÄ±ÅŸÄ±n bir saatten kÄ±sa sÃ¼relerde Ä±sÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook, kullanÄ±cÄ±larÄ± arasÄ±nda intihara meyilli bireyleri tespit etmek Ã¼zere yeni yapay zeka araÃ§larÄ± kullanmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
ASELSAN Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± BayÄ±z, "TÃ¼rkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK, nisan ayÄ±nda Rize'de canlÄ± ÅŸebekeye baÄŸlanarak kullanÄ±lacak" dedi
YYÃœ Van Kedisi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezince baÅŸlatÄ±lan proje kapsamÄ±nda, derilerinin altÄ±na yerleÅŸtirilen Ã§ip sayesinde Van kedilerinin tÃ¼m bilgilerine ulaÅŸÄ±labiliyor
Teknolojinin geliÅŸmesi, dijital araÃ§larÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± ve sosyal medyanÄ±n bilinÃ§sizce kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n bireylerde "e-hastalÄ±k" olarak nitelendirilen Ã§eÅŸitli rahatsÄ±zlÄ±klara neden olduÄŸu bildirildi.