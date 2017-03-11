GÃ¼ncelleme: 03:28, 12 Mart 2017 Pazar

Antarktika'daki 'yeÅŸil buzul'un gizemi Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼





NASA'nÄ±n 5 Mart'ta Ã§ektiÄŸi Antarktika'daki buzullarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n renk deÄŸiÅŸtirdiÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren fotoÄŸraf iÃ§in aÃ§Ä±klama geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 5 Mart'ta Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarda Antartika'nÄ±n Granite Harbor bÃ¶lgesinde buzullarÄ±n yeÅŸil renge dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. FotoÄŸraflarÄ±n yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bilim dÃ¼nyasÄ± da bu kareleri mercek altÄ±na aldÄ±. Antarctic Climate and Ecosystems Cooperative Research Center Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Dr Jan Lieser'a gÃ¶re sÃ¶z konusu renk deÄŸiÅŸiminin nedeni 'Fitoplankton' Zira FitoplanktonlarÄ±n Ã§oÄŸu Ã§Ä±plak gÃ¶z ile gÃ¶rÃ¼lemeyecek kadar kÃ¼Ã§Ã¼ktÃ¼r. Ancak yeteri kadar sayÄ±da bir arada olduklarÄ±nda hÃ¼crelerinde bulunan klorofil sayesinde suda yeÅŸil renkli olarak gÃ¶rÃ¼lebilirler. Â

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