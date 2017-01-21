Hollanda'nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağırıldı

Çavuşoğlu'ndan Hollanda'ya uyarı: Yaptırımımız ağır olur

Bugün Rotterdam'a gideceğini duyuran Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Eğer Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse, eğer böyle bir şey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur" dedi