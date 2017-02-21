15:40, 11 Mart 2017 Cumartesi

ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda ara karar bekleniyor



Foto: ArÅŸiv

MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'nda 3 hafta Ã¶nce gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi davasÄ±nda, mahkeme heyeti ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari, 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, mahkeme heyeti ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.Â MuÄŸla E Tipi KapalÄ± Cezaevinde tutuklu bulunan sanÄ±klar, sabah saatlerinde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri eÅŸliÄŸinde davanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'na getirildi. BinanÄ±n bahÃ§esinde araÃ§lardan indirilen sanÄ±klar, jandarmaÂ eÅŸliÄŸinde salona alÄ±ndÄ±. FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in bir numaralÄ± sanÄ±k olduÄŸu ve 20 Åžubat'tan beri sÃ¼ren duruÅŸmada bugÃ¼ne kadar eski TuÄŸgeneral GÃ¶khan Åžahin SÃ¶nmezateÅŸ, eski TuÄŸgeneral Ãœnsal CoÅŸkun, eski TuÄŸamiral Tezcan KÄ±zÄ±lelma, eski BinbaÅŸÄ± ÅžÃ¼krÃ¼ Seymen, eski BinbaÅŸÄ± Taner Berber ve Ã‡iÄŸli 2. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Ã¼s imamÄ±" olarak anÄ±lan eski Astsubay Zekeriya Kuzu, eski Ã–zel Kuvvetler Tim KomutanÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± Ä°smail YiÄŸit, helikopter pilotlarÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri Albay Ali YazÄ±cÄ±'nÄ±n da arasÄ±nda bulunduÄŸu tutuklu sanÄ±klarÄ±n tamamÄ± dinlendi. ÃœÃ§ haftasÄ± geride kalan duruÅŸmada, savunmalarÄ±nÂ sunulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyeti son 2 gÃ¼nÂ dava dosyasÄ±na giren delillerle ilgili sanÄ±klar ve avukatlarÄ±nÄ±n talepleri dinlendi.Â AÃ§Ä±klanacak ara kararÄ±n ardÄ±ndan duruÅŸmanÄ±n 24 Nisan'a ertelenmesi bekleniyor.Â

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