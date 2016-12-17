15:46, 11 Mart 2017 Cumartesi

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan Hollanda'ya 'uÃ§uÅŸ izni' tepkisi





CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Hollanda'nÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesiyle ilgili, "Asla doÄŸru deÄŸil. Demokrasiyi savunanlar bÃ¶yle bir ÅŸey yapamazlar" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu,Â Hollanda'nÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesiyle ilgili, "Asla doÄŸru deÄŸil. Demokrasiyi savunanlar bÃ¶yle bir ÅŸey yapamazlar. Hem 'demokratÄ±m' diyeceksin hem de TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanÄ±nÄ±n uÃ§uÅŸ iznini iptal edeceksin. Asla bunu doÄŸru bulmuyoruz, yanlÄ±ÅŸ." dedi.

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