15:49, 11 Mart 2017 Cumartesi

KurtulmuÅŸ: TÃ¼rkiye gerekli her tÃ¼rlÃ¼ cevabÄ± verir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ,Â Hollanda'nÄ±n,Â Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesiyle ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± dÃ¼nyanÄ±n her yerine gider, bÃ¼tÃ¼n dost mÃ¼ttefik Ã¼lkelerimizi ziyaret edebilir, kampanyaya katÄ±lÄ±r, gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini ifade eder. BÃ¼tÃ¼n siyasetÃ§iler bu ÅŸekilde hareket edebilir. Ama bunun kabul edilebilmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Akla, mantÄ±ÄŸa, dostluÄŸa, demokrasiye, insanlÄ±ÄŸa, insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ± son derece yanlÄ±ÅŸ bir uygulamadÄ±r. TÃ¼rkiye olarak bunun altÄ±nda kalmayÄ±z. TÃ¼rkiye, gerekli her tÃ¼rlÃ¼ cevabÄ± bu uygulamayÄ± yapanlara verir."

"Son derece yanlÄ±ÅŸ, son derece sakat, neresinden bakarsanÄ±z bakÄ±n ne demokrasiyle ne insan haklarÄ±yla ne fikir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleriyle ne de Avrupa'nÄ±n baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± saydÄ±ÄŸÄ±nÄ±z deÄŸerlerin hiÃ§birisiyle baÄŸdaÅŸmayan son derece faÅŸist bir uygulamayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Bu, kabul edilebilir bir durum deÄŸildir. HollandalÄ± siyasetÃ§ileri aklÄ± baÅŸÄ±nda davranmaya, makul davranmaya davet ediyoruz. Bu, doÄŸrudan doÄŸruya bir seÃ§im kampanyasÄ±nda 'HayÄ±r' cephesinde yer almanÄ±n Ã¶tesinde, TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± aÃ§Ä±k bir husumet belirtisidir. Bunu kabul edemeyiz."Â