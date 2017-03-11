15:51, 11 Mart 2017 Cumartesi

Aranan eski TÄ°B mÃ¼hendisleri yakalandÄ±





FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla aranan 2 eski TelekomÃ¼nikasyon Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± mÃ¼hendisi Malatya'da saklandÄ±klarÄ± evde yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MalatyaÂ Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, daha Ã¶nceÂ FETÃ–/PDYÂ Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla Ankara'daki evlerinde yapÄ±lan aramada yakalanamayan eskiÂ TelekomÃ¼nikasyon Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± mÃ¼hendisiÂ E.B'nin Malatya'da aynÄ± suÃ§tan aranan meslektaÅŸÄ± Y.Åž. ile aynÄ± evde saklandÄ±klarÄ±nÄ± tespit etti. TerÃ¶r ekipleri dÃ¼zenledikleri operasyonda, E.B. ile Y.Åž'yi saklandÄ±klarÄ± evde yakaladÄ±. Evdeki aramada, dijital malzemeler, cep telefonu ve dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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