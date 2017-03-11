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18:01, 11 Mart 2017 Cumartesi
Irak
15:59, 11 Mart 2017 Cumartesi

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Musul'da bir gÃ¼nde 12 binden fazla kiÅŸi evinden oldu
Musul'da bir gÃ¼nde 12 binden fazla kiÅŸi evinden oldu

Irak'Ä±n Musul ÅŸehrinde DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle son 24 saat iÃ§inde 12 binden fazla kiÅŸi yerinden oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'taÂ Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelikÂ askeri operasyonlarÂ devam ederken son 24 saat iÃ§indeÂ 12 binden fazlaÂ kiÅŸinin evleriniÂ terk etmekÂ zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Son 24 saat iÃ§inde Musul'un batÄ± yakasÄ±nda DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n devam ettiÄŸi bÃ¶lgelerden 12 bin 458 kiÅŸi gÃ¶Ã§ etti. SÃ¶z konusu kiÅŸiler bakanlÄ±k yetkililerince Kayyara'daki havalimanÄ± pisti ve HacÄ± Ali KampÄ±'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Erbil'e baÄŸlÄ± Hasan Åžam ve Cemgur kamplarÄ±na yerleÅŸtirildi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

OPERASYONLARIN BAÅžLADIÄžI GÃœNDEN BU YANA 89 BÄ°N 245 KÄ°ÅžÄ° EVÄ°NDEN OLDU

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, operasyonlarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana Musul'un batÄ± yakasÄ±nda yerlerinden olan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 89 bin 245'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Musul'un batÄ±sÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in Irak ordusuna baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin 19 Åžubat'ta baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonlar kapsamÄ±nda ÅŸu ana kadar Musul HavalimanÄ±, El-Gizlani Askeri KampÄ± ve ÅŸeker fabrikasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Dendan, Devasa, Tel Ruman, Vadi el-Hacer, Et-Tayaran, Mamun, Birinci Åžuheda ve Mansur mahalleleri Ã¶rgÃ¼tten kurtarÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular DEAÅž Musul Ä±rak
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