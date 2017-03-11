16:02, 11 Mart 2017 Cumartesi

Madagaskar'da 'Enavo KasÄ±rgasÄ±' bilanÃ§osu aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor





Madagaskar'Ä± etkisi altÄ±na alan Enavo KasÄ±rgasÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 38'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Madagaskar'Ä± etkisi altÄ±na alanÂ Enavo KasÄ±rgasÄ±'nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 38'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi. Yerel medyada Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, afet yÃ¶netimi yetkilileri, son gÃ¼nlerde Ã¼lkenin kuzeyini etkisi altÄ±na alan kasÄ±rga nedeniyle 50 binden fazla kiÅŸinin evsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Yetkililer, kasÄ±rgada 38 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 180 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. HÄ±zÄ± 300 kilometreye ulaÅŸan kasÄ±rganÄ±n etkili olduÄŸu bÃ¶lgede, 12 saat kesintisiz yaÄŸmur yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. HÃ¼kÃ¼met yetkilileri, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ kasÄ±rga nedeniyle evsiz kalanlarÄ±n geÃ§ici olarak konaklama merkezlerine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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