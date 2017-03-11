KÄ±rgÄ±zistan TIR'larÄ±na Ã‡in engeli

Â KÄ±rgÄ±zistan UlaÅŸtÄ±rma ve Yol BakanÄ± JamÅŸitbek Kalilov, Ã‡inâ€™in KÄ±rgÄ±z plakalÄ± tenteli dorse tÄ±rlarÄ±n Ã¼lkesine giriÅŸini yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

Â KÄ±rgÄ±zistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BaÅŸbakan Sooronbay Ceenbekov'un, UlaÅŸtÄ±rma ve Yol BakanÄ± Kalilov ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Erlan AbdÄ±dayev ile bir araya geldiÄŸi ve buluÅŸmada Ã‡inâ€™e yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan yerli tÄ±r ÅŸirketlerinin durumunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, toplantÄ±da konuÅŸan Bakan Kalilov'un "BrandalÄ± rÃ¶mork ve tenteli dorse tÄ±rlarÄ±n Ã‡in Â tarafÄ±ndan herhangi bir aÃ§Ä±klamada bulunulmadan engellendiÄŸi" gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne yer verildi.

Kalilov, bakanlÄ±k olarak Ã‡inâ€™den konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapmasÄ± konusunda baÅŸvuruda bulunduklarÄ±nÄ± ve yanÄ±t beklediklerini sÃ¶yledi.

AÃ§Ä±klamada, tenteli dorse tÄ±rlarÄ±n giriÅŸinin yasaklanmasÄ±yla ilgili durumu Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ã‡inâ€™e UlaÅŸtÄ±rma ve Yol Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶nderilmesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da kaydedildi.