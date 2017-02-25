Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 1 ÅŸehit

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada Azerbaycan ordusundan bir asker hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da cephe hattÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada Hasanali Abbasov isimli askerin Ermeni askerlerin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu ÅŸehit olduÄŸunu duyurdu.
BakanlÄ±k yetkilileri, ÅŸehit askerin aile ve yakÄ±nlarÄ±na taziye dileklerinde bulundu.
Kanser HastalarÄ±nÄ±n BakÄ±mÄ± Ä°Ã§in YardÄ±m ve Umut ProgramÄ± yetkilisi HÄ±zÄ±r, "Fuardan elde edilecek kazancÄ±n yÃ¼zde 20'sini kanser hastasÄ± kadÄ±nlarÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu ilaÃ§larÄ±n temini iÃ§in kullanacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n Bab Musalla bÃ¶lgesinde meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re 41 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 100'den fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada Azerbaycan ordusundan bir asker ÅŸehit oldu
KÄ±rgÄ±zistan UlaÅŸtÄ±rma ve Yol BakanÄ± JamÅŸitbek Kalilov, Ã‡in'in KÄ±rgÄ±z plakalÄ± tenteli dorse tÄ±rlarÄ±n Ã¼lkesine giriÅŸini yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Madagaskar'Ä± etkisi altÄ±na alan Enavo KasÄ±rgasÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 38'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
Irak'Ä±n Musul ÅŸehrinde DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle son 24 saat iÃ§inde 12 binden fazla kiÅŸi yerinden oldu
Ä°ran BaÅŸsavcÄ±sÄ± Muntazeri, "BatÄ±'nÄ±n sahip olduÄŸu tÃ¼m imkanlarÄ±yla MÃ¼slÃ¼man toplumlara karÅŸÄ± kÃ¼ltÃ¼rel savaÅŸa girdiÄŸini" belriterek, Ã¼lkedeki sosyal medya uygulamalarÄ±nÄ±n kapatÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi
Hollanda kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NOS TV'ye gÃ¶re, Hollanda hÃ¼kÃ¼meti, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etti
BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Acil Durumlar KoordinatÃ¶rÃ¼ O'Brien, bazÄ± Ã¼lkelerde kÄ±tlÄ±k ve aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esindeki 20 milyon kiÅŸi iÃ§in harekete geÃ§ilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
UluslararasÄ± SuÃ§lara KarÅŸÄ± Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ± Koruma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Batungwanayo, "Burundi'de 1962'den bu yana yaklaÅŸÄ±k 2 bin 500 toplu mezar bulundu. Ã–ldÃ¼rÃ¼len bazÄ± kiÅŸilerin de nehirlere ve tuÄŸla fÄ±rÄ±nlarÄ±na atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" dedi
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, Rakka operasyonu kapsamÄ±nda 400 ilave askerin, "ABD'nin Suriye'deki mÃ¼ttefik unsurlarÄ±nÄ±n DEAÅž'la mÃ¼cadelesini hÄ±zlandÄ±rmak amacÄ±yla" gÃ¶nderildiÄŸini ifade etti
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, Almanya, Litvanya, Slovenya ve Kolombiya'ya iliÅŸkin kredi notu ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mleri aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD'de yaz saati uygulamasÄ±nÄ±n 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸlamasÄ±yla bu Ã¼lke ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki saat farkÄ± 1 saat azalacak.
Efsanevi sporcu Muhammed Ali'nin oÄŸlu Muhammed Ali Jr, ABD'de bir kez daha havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p sorgulandÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Gazze'de, Ä°srail'in, Ã¼lkede ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren kanun tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, Abbas'Ä± en yakÄ±n zamanda Beyaz Saray'a davet etti