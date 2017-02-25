16:32, 11 Mart 2017 Cumartesi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 1 ÅŸehit



Foto: ArÅŸiv

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada Azerbaycan ordusundan bir asker ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada Azerbaycan ordusundan bir asker hayatÄ±nÄ± kaybetti. Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da cephe hattÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada Hasanali Abbasov isimli askerin Ermeni askerlerin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu ÅŸehit olduÄŸunu duyurdu.



BakanlÄ±k yetkilileri, ÅŸehit askerin aile ve yakÄ±nlarÄ±na taziye dileklerinde bulundu.

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