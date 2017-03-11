16:35, 11 Mart 2017 Cumartesi

Åžam'da iki bÃ¼yÃ¼k patlama: 41 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n Bab Musalla bÃ¶lgesinde meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re 41 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 100'den fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin baÅŸkentiÂ Åžam'Ä±n Bab Musalla bÃ¶lgesinde meydana gelen ikiÂ patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re 41 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 100'den fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Hastane kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, baÅŸkent Åžam'da rejimin kontrolÃ¼ndeki Bab Musalla bÃ¶lgesindeki Bab Musalla es-SaÄŸir mezarlÄ±ÄŸÄ± yakÄ±nÄ±nda iki patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re 41 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 100'den fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã–te yandan, rejim medyasÄ±nda yer alan haberlerde eylemi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ifade edilirken, patlamayÄ± ÅŸu ana kadar Ã¼stlenen olmadÄ±.

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