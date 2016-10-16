Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸenine FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

HatayÂ merkezli 11 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 104 zanlÄ±nÄ±n arasÄ±nda FETÃ–'nÃ¼n firari "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lenÂ Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni HÃ¼seyin Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de yer aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Hatay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin 3 gÃ¼n Ã¶nce Hatay, Ä°stanbul, Ankara, Gaziantep, Manisa, Adana, Antalya, Isparta, Batman, Konya ve KahramanmaraÅŸ'ta belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± 104 kiÅŸinin sorgusu sÃ¼rÃ¼yor.
FETÃ–/PDY'nin Mustafa Kemal Ãœniversitesindeki (MKÃœ) yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik olan operasyonda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±larÄ±n arasÄ±nda FETÃ–'nÃ¼n firari "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni olan ve Ã¼niversitede profesÃ¶rken meslekten ihraÃ§ edilen HÃ¼seyin Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Ã–ksÃ¼z'Ã¼n polis ekiplerince Adana'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, diÄŸer ÅŸÃ¼phelilerle emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edileceÄŸi bildirildi.
Hatay merkezli 11 ilde 8 Mart'ta eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda MKÃœ'de gÃ¶revliyken Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile meslekten ihraÃ§ edilen ve halen gÃ¶revde bulunan profesÃ¶r ve doÃ§entler ile Ã¼niversitenin personel daire baÅŸkanÄ± ve bazÄ± kurumlarda Ã§alÄ±ÅŸan yetkililerin de bulunduÄŸu belirtilmiÅŸ, zanlÄ±larÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyen yabancÄ± uyruklu 21 kiÅŸi yakalandÄ±.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentine kara yoluyla gidecek
Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, Hollanda'nÄ±n Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesi hakkÄ±nda, "Bu uygulamayÄ± nefretle kÄ±nÄ±yorum, kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸildir. TÃ¼rkiye bunun gereÄŸini de yapacaktÄ±r" dedi
Hatay merkezli 11 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 104 zanlÄ±nÄ±n iÃ§inde, FETÃ–'nÃ¼n firari (Ã¶rgÃ¼t literatÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re) "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeninin de yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla aranan 2 eski TelekomÃ¼nikasyon Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± mÃ¼hendisi Malatya'da saklandÄ±klarÄ± evde yakalandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Hollanda'nÄ±n, Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesiyle ilgili, "TÃ¼rkiye, gerekli her tÃ¼rlÃ¼ cevabÄ± bu uygulamayÄ± yapanlara verir." dedi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Hollanda'nÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesiyle ilgili, "Asla doÄŸru deÄŸil. Demokrasiyi savunanlar bÃ¶yle bir ÅŸey yapamazlar" dedi
MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'nda 3 hafta Ã¶nce gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi davasÄ±nda, mahkeme heyeti ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak
Hollanda hÃ¼kÃ¼metinin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesinin ardÄ±ndan Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Eski Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Stratejik DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Daire BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral DiÅŸli'nin 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼, iÃ§inde silah olan Ã§antayla komuta katÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda'nÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesiyle ilgili, 'Bundan sonra senin uÃ§aklarÄ±n bakalÄ±m TÃ¼rkiye'ye nasÄ±l gelecek?" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "140 TerÃ¶r Ä°hbar HattÄ±"na yapÄ±lan ihbarÄ±n ardÄ±ndan DEAÅž'a yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, 67'si yabancÄ± uyruklu 69 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Ã–zlÃ¼, bu yÄ±l iÃ§inde 7 organize sanayi bÃ¶lgesi (OSB) daha aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "2017 yÄ±lÄ± iÃ§inde aÃ§acaÄŸÄ±mÄ±z yeni OSB'ler, yurt genelinde 18 bin kiÅŸiye istihdam saÄŸlayacak" dedi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'deki helikopter kazasÄ±yla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinden itibaren etkili olacak saÄŸanak ile sÄ±caklÄ±klarÄ±n 2 ila 4 derece dÃ¼ÅŸmesi bekleniyor
Ä°stanbul'un Sultangazi, OkmeydanÄ± ve KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece ilÃ§elerinde DHKP/C'ye yÃ¶nelik operasyonda 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±