16:54, 11 Mart 2017 Cumartesi

Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸenine FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HatayÂ merkezli 11 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 104 zanlÄ±nÄ±n arasÄ±nda FETÃ–'nÃ¼n firari "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lenÂ Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni HÃ¼seyin Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de yer aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Hatay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin 3 gÃ¼n Ã¶nce Hatay, Ä°stanbul, Ankara, Gaziantep, Manisa, Adana, Antalya, Isparta, Batman, Konya ve KahramanmaraÅŸ'ta belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± 104 kiÅŸinin sorgusu sÃ¼rÃ¼yor.

FETÃ–/PDY'nin Mustafa Kemal Ãœniversitesindeki (MKÃœ) yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik olan operasyonda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±larÄ±n arasÄ±nda FETÃ–'nÃ¼n firari "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni olan ve Ã¼niversitede profesÃ¶rken meslekten ihraÃ§ edilen HÃ¼seyin Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Ã–ksÃ¼z'Ã¼n polis ekiplerince Adana'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, diÄŸer ÅŸÃ¼phelilerle emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edileceÄŸi bildirildi.

Hatay merkezli 11 ilde 8 Mart'ta eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda MKÃœ'de gÃ¶revliyken Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile meslekten ihraÃ§ edilen ve halen gÃ¶revde bulunan profesÃ¶r ve doÃ§entler ile Ã¼niversitenin personel daire baÅŸkanÄ± ve bazÄ± kurumlarda Ã§alÄ±ÅŸan yetkililerin de bulunduÄŸu belirtilmiÅŸ, zanlÄ±larÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.