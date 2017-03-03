16:58, 11 Mart 2017 Cumartesi

Zeybekci: TÃ¼rkiye bunun gereÄŸini yapacaktÄ±r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Hollanda'nÄ±n Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesi hakkÄ±nda, "Bu uygulamayÄ± nefretle kÄ±nÄ±yorum, kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸildir. TÃ¼rkiye bunun gereÄŸini de yapacaktÄ±r.

Ama aklÄ± selim iÃ§inde, bu provokasyon ve algÄ± operasyonunu dÃ¼zenleyenlere, bu iyi iliÅŸkilerden rahatsÄ±z olanlara prim vermeme adÄ±na da dikkat etmemiz gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izmek istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

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