GÃ¼ncelleme: 17:18, 11 Mart 2017 Cumartesi

Gazze'de kanser hastasÄ± kadÄ±nlara destek





Kanser HastalarÄ±nÄ±n BakÄ±mÄ± Ä°Ã§in YardÄ±m ve Umut ProgramÄ± yetkilisi HÄ±zÄ±r, "Fuardan elde edilecek kazancÄ±n yÃ¼zde 20'sini kanser hastasÄ± kadÄ±nlarÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu ilaÃ§larÄ±n temini iÃ§in kullanacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gazze Åžeridi'nde gelirinin bir kÄ±smÄ± kanser hastasÄ± kadÄ±nlara tahsis edilecek bir fuar dÃ¼zenlendi. Kanser HastalarÄ±nÄ±n BakÄ±mÄ± Ä°Ã§in YardÄ±m ve Umut ProgramÄ± adlÄ± kurumun DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle dÃ¼zenlediÄŸi fuara 17 firma katÄ±ldÄ±. GÄ±da, giyim, aksesuar ve camdan yapÄ±lan Ã¼rÃ¼nlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± fuarda, kanser hastasÄ± 15 kadÄ±n tarafÄ±ndan yapÄ±lan el yapÄ±mÄ± eÅŸya ve sÃ¼slemeler bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼. Kurumun kadÄ±n kollarÄ± yetkilisi Ä°nas HÄ±zÄ±r, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yÄ±llardÄ±r Ä°srail ablukasÄ± altÄ±nda bulunan Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kanser hastalarÄ± iÃ§in gerekli ilaÃ§larÄ± temin etmekte zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. HÄ±zÄ±r, "Fuardan elde edilecek kazancÄ±n yÃ¼zde 20â€™sini kanser hastasÄ± kadÄ±nlarÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu ilaÃ§larÄ±n temini iÃ§in kullanacaÄŸÄ±z." dedi. Gazze'deki kanser hastalarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunun orta veya yoksul tabakadan olduÄŸunu kaydeden HÄ±zÄ±r, elde edilecek gelirle 5 yÄ±ldan az veya Ã¶mÃ¼r boyu ilaÃ§ tedavisi gÃ¶rmesi gereken kanser hastasÄ± kadÄ±nlarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k ilaÃ§ ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Â

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